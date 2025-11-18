25萬顆芬普尼毒蛋銷毀畫面曝光！保七總隊全程押運確保無外流

彰化縣政府今日正式啟動封存蛋品的集中銷毀作業。 圖：彰化縣政府提供

[Newtalk新聞] 彰化縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼代謝物超標，自11月5日遭「移動管制」，同時緊急封存25萬顆雞蛋，彰化縣政府昨日接獲彰化地方檢察署通報後，組成跨單位團隊，今日正式啟動封存蛋品的集中銷毀作業，約25萬顆毒雞蛋由警方全程押運，震撼銷毀畫面曝光。

昨日彰化縣政府啟動跨單位聯合行動，由農業處、動物防疫所、衛生局、環保局及政風處共同派員至現場，執行問題蛋品封存及銷毀作業，除將每日生產的雞蛋採樣110顆冰存，也同步採集當晚退貨蛋品，後續將送交檢驗，以釐清殘留狀況與污染來源。

今日正式啟動銷毀作業，縣府監督業者將封存蛋品運送至縣內適宜場所，運輸過程由保七總隊協助押運，確保蛋品於運送中無外流風險，本次銷毀散蛋1210箱、盒裝蛋1447盒，以及軟殼蛋77.215公斤，換算約為25萬顆雞蛋，全數於監督下完成銷毀，並無流入市面或再利用。

彰化縣政府強調，這次事件展現了縣府與司法單位協力把關食品安全的效率與決心，從接獲通報、現場封存到最終銷毀，整個過程透明且嚴謹。縣府也表示，未來將持續加強畜牧場用藥管理及抽驗機制，防範類似事件再次發生，讓民眾能夠安心選購縣產農畜產品。

