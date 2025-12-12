25週年巡演到台中 寵粉打卡點揭曉 捷運松竹站變身主題車站

捷運松竹站化身五月天主題車站，屋頂上的菜頭粿喵星人意象成為辨識亮點。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 天團五月天25週年巡迴演唱會台中站將於12月27日起在洲際棒球場登場，台中市政府推出五大打卡點，捷運松竹站率先變身為主題車站，站體外牆鋪設大幅演唱會主視覺，抬頭即可看見團貓「菜頭粿」化身的喵星人趴在屋頂線條上，站內從入口動線到候車空間皆可見五月天相關意象。

新聞局長欒治誼指出，象徵五月天團員的五顆巨型「因為你所以五球」首次在台灣展出，每顆直徑達5公尺，今年更特別「戴上聖誕帽」增添節慶氣息，設置於台中公園日月湖面，黃、藍、粉、橘、綠五顆直徑五公尺的大型氣模與湖心亭相互映襯，環湖漫步可從不同角度欣賞不同景緻；夜間亮燈後，色彩倒映湖面，拍起來別有氛圍。夏綠地公園也同步設置巨型五月天公仔，坐落於開闊草地上，與線條優雅的台中國家歌劇院相映成景，展現具台中特色的城市風貌。

除松竹站外，高鐵台中站、市政府站與文心崇德站也呈現不同風格的五月天主題設計，市府歡迎五迷搭乘捷運走訪各站，收集五月天在台中的專屬回憶，留下屬於這座城市的精彩瞬間。

此外，「MAYDAYLAND in Taichung」特展將於今年12月19日至明年1月4日在台中文化資產園區登場，以沉浸式方式呈現五月天的經典記憶。另，還有14條市區公車路線換上主題彩繪，化身為「MAYDAYLAND公車」，分布於台灣大道、台中車站、台中公園、崇德路、文心路與高鐵台中站等主要動線，包含3、25、52、56、59、61、77、81、105、241、301、303、308、700路；而300、309、310等雙節公車也同步換上主題視覺。民眾在走訪限定場景之餘，也可利用大眾運輸穿梭市區，途中不時有機會巧遇MAYDAYLAND公車，捕捉屬於台中的驚喜瞬間。

市府觀旅局並攜手在地友善店家推出「大玩台中」演唱會期間限定優惠，自今年12月25日起至明年1月4日，凡持有演唱會任一場次門票，即可於多家美食、伴手禮、旅宿與商圈店家享受專屬優惠( https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/activitydetail/10006 )。

市府表示，五月天城市限定場景將於12月起陸續亮相，預計一路延續至明年初。歡迎民眾把握年末宜人的天氣，搭乘捷運、散步城市、順道走訪各個限定景點，感受台中在冬季展現的獨特城市氛圍。

捷運松竹站變身五月天主題車站。 圖：台中市政府/提供