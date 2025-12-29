25%台人有高血壓！醫推「6救命穴道」快按

根據國健署2018年統計資料顯示，18歲以上國人高血壓盛行率約為25%，其中約三分之一民眾不知自己患有高血壓。

崇學馬光中醫診所院長黃千瑞醫師表示，大多數高血壓患者初期並無明顯症狀，往往與高血壓相伴多年後才會出現後頸緊繃痠痛、頭痛、眩暈等現象，嚴重者甚至會引起噁心嘔吐、抽搐昏迷等症狀。

高血壓所產生的強大血流量，使血管承受過大壓力而可能破裂，或管壁組織剝落並堵塞血管。

黃千瑞醫師指出，這些情況可能發生在身體任何部位，造成心肌梗塞、腦血管中風、腎功能衰退、視網膜病變甚至失明等併發症。

廣告 廣告

亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師近期收治一名40歲李姓教師，生活規律且飲食清淡，例行健檢時意外發現血壓高達170/100mmHg。

儘管規律服用降血壓藥物，血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。經檢查發現李老師血鉀偏低，確診罹患原發性醛固酮增多症，是一種臨床常見卻常被忽略的次發性高血壓。

徐御凡醫師解釋，一般民眾認知的高血壓多屬原發性高血壓，成因複雜且難以找到單一病根。

若血壓升高是由腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。徐御凡醫師提醒，若高血壓發生年齡偏低、血壓數值特別高，或使用多種藥物仍無法控制，應提高警覺是否為次發性高血壓。

若原本血壓穩定卻突然惡化，或合併心悸、出汗、體重明顯變化等症狀，都是不容忽視的線索，需要進一步檢查釐清病因。

針對高血壓帶來的不適，黃千瑞醫師分享六個救命穴位，包括頭部的百會穴、風池穴、降壓溝，以及肢體的落零五穴、陽陵泉穴、太衝穴。

透過每次3至5分鐘的按摩，可促進血液循環，引導氣血往下半身運行，緩解高血壓症狀。

更多品觀點報導

陳柏霖疑涉入閃兵案！他沒當兵原因曝：重度高血壓

防治代謝症候群 高雄19績優診所獲國健署表揚

