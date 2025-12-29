25%台人有高血壓！醫推「6救命穴道」快按
根據國健署2018年統計資料顯示，18歲以上國人高血壓盛行率約為25%，其中約三分之一民眾不知自己患有高血壓。
崇學馬光中醫診所院長黃千瑞醫師表示，大多數高血壓患者初期並無明顯症狀，往往與高血壓相伴多年後才會出現後頸緊繃痠痛、頭痛、眩暈等現象，嚴重者甚至會引起噁心嘔吐、抽搐昏迷等症狀。
高血壓所產生的強大血流量，使血管承受過大壓力而可能破裂，或管壁組織剝落並堵塞血管。
黃千瑞醫師指出，這些情況可能發生在身體任何部位，造成心肌梗塞、腦血管中風、腎功能衰退、視網膜病變甚至失明等併發症。
亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師近期收治一名40歲李姓教師，生活規律且飲食清淡，例行健檢時意外發現血壓高達170/100mmHg。
儘管規律服用降血壓藥物，血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。經檢查發現李老師血鉀偏低，確診罹患原發性醛固酮增多症，是一種臨床常見卻常被忽略的次發性高血壓。
徐御凡醫師解釋，一般民眾認知的高血壓多屬原發性高血壓，成因複雜且難以找到單一病根。
若血壓升高是由腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。徐御凡醫師提醒，若高血壓發生年齡偏低、血壓數值特別高，或使用多種藥物仍無法控制，應提高警覺是否為次發性高血壓。
若原本血壓穩定卻突然惡化，或合併心悸、出汗、體重明顯變化等症狀，都是不容忽視的線索，需要進一步檢查釐清病因。
針對高血壓帶來的不適，黃千瑞醫師分享六個救命穴位，包括頭部的百會穴、風池穴、降壓溝，以及肢體的落零五穴、陽陵泉穴、太衝穴。
透過每次3至5分鐘的按摩，可促進血液循環，引導氣血往下半身運行，緩解高血壓症狀。
其他人也在看
40歲教師飲食清淡「血壓卻飆到170」！醫揪出隱藏型高血壓元凶
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。 對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 3
42歲夜場名媛健檢驚「罹腎臟癌」！醫揭「1元凶」釀禍 不是憋尿
若想健康長壽，應避免吸菸與接觸二手菸。泌尿外科醫師侯鎮邦分享，一名42歲夜場交際名媛健檢發現，右腎有一顆4公分的腫瘤，檢查結果顯示為腎細胞癌。醫師指出，罹癌原因與吸菸、長期暴露於二手菸環境有關。經手術治療後，患者恢復良好，承諾戒菸戒酒、養成運動習慣，並定期追蹤健康狀況。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
女右肩痛到不敢穿衣服！醫揪1病
[NOWnews今日新聞]一名62歲女性近日出現右側頸部延伸至肩膀、手臂的刺痛與灼熱感，夜間疼痛特別明顯，甚至痛到睡醒，活動頸部或抬手時症狀加劇。因為沒出現手臂無力或麻木，先後至骨科與復健科就醫。初步...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1
咖啡這樣喝才有效？研究揭密：咖啡「抗老化祕密」比你想的還厲害
每天一杯咖啡，可能不只是為了提神那麼簡單。最新研究揭示，咖啡因透過活化細胞內的「剎車」，啟動細胞的自我修復機制，有助延緩細胞衰老、維持健康。這項發現為我們了解咖啡與健康長壽的關聯提供了關鍵線索。健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
吃不下然後就走了！ 急診醫：氣溫驟降「老天爺正在收人」
寒流來襲導致猝死案例頻傳，急診醫師揭露近期急救室內一天就出現多起到院前死亡病例，其中兩名患者分別出現吃不下及全身無力症狀後驟逝，全力搶救仍回天乏術。醫師提醒，冬季猝死前其實有許多容易被忽略的徵兆，民眾應提高警覺。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
身體「這3處變黑」恐是血糖失控！醫嚴厲警告 近視突加深也是徵兆
45歲的陳先生正值壯年，平日自認身體硬朗，除腰圍稍粗並無明顯不適。最近在同學會上，幾位老友開玩笑問他是否「沒洗澡」，怎麼脖子看起來黑黑髒髒的，好像卡了一層垢。在妻子的堅持下就醫檢查，才發現這並非單純的皮膚問題，而是嚴重的「胰島素阻抗」，且糖化血色素已達糖尿病前期標準。若再晚一步發現，恐怕就會正式進入糖尿病的長期抗戰。 脖子出現「天鵝絨」斑塊 是胰島素阻抗的臨床提示之一 許多人誤以為脖子、腋下變黑是清潔不當或曬黑，國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師羅學榮解釋，這在醫學上稱為「黑色棘皮症」，與胰島素阻抗有密切關聯，特別在肥胖與第2型糖尿病前期常見，也可見於內分泌腫瘤，尤其在非肥胖成人中快速進展的情況下應高度懷疑惡性病因。當人體攝取過多糖分與熱量，導致血液中胰島素濃度長期居高不下時，過量胰島素會刺激角質細胞與纖維母細胞增生，造成表皮增厚與皮膚皺褶加深，看起來呈現暗沉、粗糙的天鵝絨外觀。羅學榮醫師提醒，這種變化最常出現在頸部皺褶、腋下或鼠蹊部，呈現暗沉、摸起來像天鵝絨般的粗糙觸感。這並非皮膚病，而是體內代謝系統失控的警訊，若此時誤信偏方用力刷洗，反而可能造成皮膚受傷感染，正確做法應是立即前往新陳常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 4
全都吃錯了！名醫曝3大泡麵NG習慣超傷腎 1煮法如「直接喝糖水」
現代人生活節奏快，肚子餓了隨手泡一碗麵稀鬆平常，但小心便利背後藏著健康陷阱。腎臟科醫師洪永祥指出錯誤的泡麵吃法不只會讓身材走樣，還會讓腎臟叫苦連天，長期下來不僅傷腎，連血糖都會跟著亮紅燈。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 1
上班族必看！研究揭「1時段」喝咖啡最護心血管：錯了就沒效
眾多研究指出，咖啡有益健康。心臟科醫師洪惠風表示，一篇今年刊登的研究指出，「若要喝咖啡來保護心臟，要在中午以前喝！」早上喝咖啡，咖啡飲用量從0~1杯到大於3杯，能降低心血管疾病的風險15～29%，全天都在喝咖啡者，依照統計結果，無法證明咖啡有助於心血管健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
每周3次爬山健身竟血尿！輸尿管卡4cm結石 醫曝可能原因
【記者鮮明／台中報導】台中市68歲張先生是退休公務員，每周至少3次跟山友到大坑爬山健身，身體硬朗無慢性病，上個月因為右腰持續不明原因痠痛合併血尿就醫，一檢查竟發現左腎臟跟右輸尿管有2顆分別4公分、1.5公分的結石，導致血尿與腎水腫，經緊急安排取石手術與震波碎石治療，目前腎水腫症狀已經緩解，並持續門診追蹤中。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
「藍區」長者多活過90！醫曝長壽飲食法：5種食物每天吃防失智
近年養生風氣盛行，多數人開始關心自己的飲食、運動及睡眠。恆新復健科診所醫師王思恒引述1項國外研究指出，「藍區」的長者因為長年攝取天然植物性飲食、大量多酚類食物、身體活動多、強大的家庭支持、低壓生活，才能長壽。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
50歲女腳麻不單純！竟膝蓋積水「長出水球」 醫一看驚：5公分了
一名50歲女子近期覺得右腳後膝窩有異樣，摸起來像有顆「腫瘤」，甚至在上下樓梯、蹲跪時會出現壓迫感，嚴重時還會伴隨麻木感。就醫後診斷為「貝克氏囊腫」膕窩囊腫約5公分，最後手術切除。醫師提醒，平時應避免過度蹲跪，養成正確運動習慣，強化大腿肌肉，才能降低關節提早老化、反覆積水與囊腫生成的風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
60歲男早餐必喝一款湯 竟得大腸癌！醫：鹹酥雞和酒也危險
60多歲男早餐最愛喝牛肉湯，糞便潛血陽性竟檢出大腸癌！研究發現，每天食用100克的紅肉則會增加17％大腸癌的風險，醫師提醒最好減少吃紅肉的頻率和攝食量，另外也提醒，許多大腸癌病患最常吃的食物是鹹酥雞和健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 6
10年內「癌症疫苗」問世 打一針就能防肺癌、乳癌
牛津大學醫學研究團隊正研發能夠預防癌症的疫苗，預計明年夏季展開針對肺癌的臨床試驗。若研發成功，這項突破性技術每年可在全球挽救多達360萬條生命，並有望延長人類平均壽命。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
「這5種蔬菜」生吃營養翻倍！專家點名：煮過反而可惜 花椰菜上榜
根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，美國成年人中只有 10% 的人蔬菜攝取量達標。由於蔬菜富含可幫助預防心血管疾病、癌症及其他慢性病的營養素，這並不是個好消息。雖然以任何形式攝取蔬菜都很重要，但你可能會驚訝地發現，有些蔬菜在生吃時能保留更多營養，而不是煮熟後。 額外的好處是，許多生蔬菜幾乎不需要準備時間，甚至可以直接購買切好的方便包。生蔬菜也容易攜帶，能隨身帶著，作為午餐的營養加分項或快速點心。它們是讓你每天增加蔬果攝取量的便利方式，甚至可能讓你成為那 10% 蔬菜攝取達標的幸運族群之一。那麼，哪些蔬菜生吃更健康呢？對此「eatingwell」網站詢問了營養師，以下是他們的建議與美味的生食蔬菜新吃法。 1、大蒜大蒜不僅能增添風味，生吃時更具有豐富的健康益處，包括幫助改善膽固醇、血壓與血糖水平。營養祕訣在於其中的蒜素（allicin），這是一種在切、壓或搗碎大蒜時，因細胞壁破壞而讓「蒜胺酸（alliin）」與「蒜胺酸酶（alliinase）」結合所產生的強效化合物。若你不喜歡生蒜的味道或腸胃不適，也可以將切碎或壓碎的大蒜靜置 10 分鐘再烹煮，依然能保留大部分健康功效。 2、花椰常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 1
男性癌症第3名！醫揭攝護腺癌5大風險因子 嘆「1原因」易拖到中後期
男性注意！根據衛福部資料，台灣男性十大癌症發生率排行，攝護腺癌已上升至第三位。醫師提醒，攝護腺癌常見風險因子包括「高齡、家族史、高油脂飲食、肥胖、缺乏運動」等生活習慣，早期症狀與攝護腺肥大相似，因此容易至中、後期才被診斷。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
胃癌明年起納公費癌篩 每年逾60萬人受惠
胃癌長年居國人十大癌症死因排行，每年新增四千人，死亡人數超過二千，近九成與幽門螺旋桿菌感染有關。衛福部國健署於一一五年起...聯合新聞網 ・ 8 小時前 ・ 6
幽門桿菌感染率達5成 「胃癌公費篩檢」明年全面啟動
國健署宣布自115年起，將胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測正式列入成人公費癌症篩檢項目，提供45至74歲民眾終身一次的免費檢測機會，預估每年將有超過60萬人因此受惠。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
高慧君甲狀腺眼疾險失明 曝術後大小眼照勇敢面對：珍惜健康
【緯來新聞網】歌手高慧君因罹患甲狀腺功能異常導致眼部疾病，近年接受三次眼部手術治療，手術後仍存失明風緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
23歲女車禍看似胸部挫傷竟是致命血胸！緊急治療救回一命
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】一名23歲年輕女性，騎機車與汽車發生劇烈衝撞，送平等澄清醫院急診室。該患者僅主訴右胸疼痛、呼吸稍微不順，傷勢外觀看似一般的胸部挫傷，意識清楚。急診專科醫師在進行創傷評估時，發現其右側呼吸音異常且觸診疼痛明顯，直覺「案情並不單純」，立即安排床邊創傷超音波，影像顯示右側胸腔已出現中量積液，懷疑是出血所致，進一步揪出是致命的血胸與多發性肋骨骨折，且胸腔內積血正持續增加，嚴重壓迫肺部擴張，危及生命。經胸腔外科主任杜承哲緊急採用精準內固定手術，救回年輕寶貴生命。 胸腔損傷即使外觀無明顯傷口 仍可能有血胸或內臟出血 杜承哲主任表示，胸腔損傷最怕的就是「溫水煮青蛙」，外觀看似只有瘀青，內部卻在持續出血。車禍或撞擊後，若感覺胸口悶痛、呼吸困難，即使外觀無明顯傷口，仍應立即就醫檢查，排除氣胸、血胸或內臟出血的可能，以免錯失黃金治療期。 平等澄清醫院急診室張維恆主任表示，外傷醫療是一場與死神拔河的接力賽。從急診的第一眼判斷、影像科的精準診斷、到外科手術的即時介入與術後照護，每個環節都不容許斷鏈。 肋骨固定手術較傳統保守治療能降低疼痛 避免併發症 杜承哲主任說，一般傳統肋骨骨折健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 1
保健食品吃錯時間＝白吃！B群、膠原蛋白、益生菌、魚油什麼時候吃最好？營養師一次告訴你
買了一櫃保健食品，卻常常卡在「到底什麼時候吃才對」？不少30～40歲女性最在意的保健品，像是膠原蛋白、維生素C、維生素B群、益生菌與魚油，幾乎天天都會補充，但早上吃、晚上吃、空腹還是飯後，甚至能不能一女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 發起對話