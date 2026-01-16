25%晶片關稅僅「第一階段」 白宮：其餘將後續跟進





行政院今（16）日公布台美關稅將降至15%，且台灣享232半導體關稅最優惠待遇，不過根據《路透社》報導，美國商務部14日宣布，對某些高端半導體徵收25%的國家安全關稅，這是保護該產業的「第一階段」行動，隨後可能會有更多公告，待與其他國家及企業的談判後跟進。

一名美政府官員表示，美國總統川普先前曾威脅，對「非美國製造」的晶片徵收100%關稅，以推動美國本土半導體製造業的發展。

（封面圖／翻攝Unsplash）

