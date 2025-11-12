25 歲「西瓜卡企鵝」即將畢業！Suica 2026 年秋季大革新！支援 QR Code 支付、上限升至 30 萬日圓
JR 東日本宣佈「Suica Renaissance」第二彈，Mobile Suica 功能將大幅強化，引入伺服器餘額、轉帳及「後支付」功能，告別 2 萬日圓上限。
日本 JR 東日本 (JR East) 於 11 月 11 日公佈了名為「Suica Renaissance」的重大更新計劃第二彈，宣佈將於 2026 年秋季為「Mobile Suica」應用程式追加 QR Code (コード決済) 支付功能，同時儲值上限也將大幅提升。
JR 東日本表示，為了應對超越目前 Suica 2 萬日圓上限的購物需求，將在 2026 年秋季引入一套獨立於現有 SF (電子貨幣) 的伺服器餘額管理系統。
這項更新將帶來多項重大變革：
支援 QR Code 支付： Mobile Suica 將加入 QR Code 支付功能，讓用戶可以像使用其他電子錢包一樣掃碼付款，適用於更高額的消費場景。
儲值上限大幅提升： 新的伺服器餘額系統，將允許儲值上限由目前的 2 萬日圓大幅提升至 30 萬日圓。
引入「後支付」功能： 透過與 JR 東日本集團的信用卡「View Card」 (ビューカード) 綁定，用戶將可使用「後支付」 (あと払い) 服務，無需預先儲值亦可進行支付。
新增轉帳及優惠券功能： 未來用戶將可以透過 App 向家人或朋友「發送和接收」Suica 餘額 (Value)，同時亦會加入優惠券、以及發行地區或店舖限定的 Value 等功能。
透過這些更新，JR 東日本希望用戶在日常乘搭電車時使用傳統的 Suica 感應式支付，而在購物時則可選用新支援的 QR Code 支付，實現「Suica 本身的變革」。
然而，在公佈新功能的同時，JR 東日本也投下了一顆震撼彈：自 2001 年度 Suica 誕生以來一直擔任其形象角色的「Suica 企鵝」 (Suicaのペンギン)，將在其 25 周年，即 2026 年度末 (2027 年春季) 正式「畢業」 (卒業)，並交棒給全新的形象角色。
「Suica 企鵝」的原作者坂崎千春 (Sakazaki Chiharu) 亦發表感言，表示「Suica 企鵝」能作為 Suica 的角色走過 25 年的漫長時間感到非常幸福，並感謝大家一直以來的支持。
JR 東日本表示，新的形象角色將旨在承載「與生活有著廣泛連結、不斷進化的 Suica 形象」，並考慮在角色的誕生過程中，以某種形式讓用戶參與其中。
更多內容：
Suica、26年秋に「コード決済」対応 Suicaペンギンは「卒業」 - Impress Watch
「Suica Renaissance」 第 2 弾 - JR 東日本
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
《國際經濟》川普擬課107％關稅 義大利麵恐從美國貨架上消失
【時報-台北電】美國川普政府擬對義大利麵課徵107％關稅，義大利麵製造商醞釀最快明（2026）年1月退出美國市場，屆時美國超市貨架上的義大利麵品項恐大減，價格將飆升。 綜合哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，美國商務部對義大利麵製造商進行調查後，9月宣布將對13家製造商課徵92％關稅，指控這些公司以「低於市場價值」，在美國「傾銷」義大利麵產品。再加上美國對歐盟課徵的15％對等關稅，這些製造商的產品將被課徵107％關稅。 華府最快於明年1月讓關稅生效，《華爾街日報》一篇題為「真正的義大利麵將從美國超市貨架上消失」的報導指出，當中部分企業醞釀1月退出美國市場，義大利農牧協會（Coldiretti）10月初發布聲明，抨擊實施關稅代表對美國的義大利麵出口「幾乎將被完全摧毀，抹煞整個產業鏈多年來的成長及投資」。 白宮發言人德賽（Kush Desai）強調義大利麵不會「消失」，澄清92％的反傾銷關稅尚未定案，也沒有實施關稅的確切日期。 不過食品業專家蘭伯特（Phil Lempert）表示，若對義大利麵實施反傾銷稅，對美國消費者的影響將會非常巨大，時報資訊 ・ 16 小時前
北市議會審新壽分手費 蔣萬安：地上權移轉輝達可望提前到農曆年前
新光人壽同意解約後，輝達總部落腳北士科T17、T18塵埃落定，台北市議會今天（12日）審查新壽提出的44.3億元解約金，市長蔣萬安上午進一步透露，市府期望這一週可以與新壽簽訂終止合約協議；最快明年農曆中廣新聞網 ・ 16 小時前
壽險業面對匯率變化怎麼辦？金管會研議其他暫時性措施
立法院財政委員會12日通過臨時提案，由立委賴士葆等4人提案。內容強調，金管會應審慎處理降低匯率對保險公司帳面價值波動影響，而排除或變更保險公司受國際財務報導準則規範。因此提案要求金管會應研議採取其他暫時性措施的可行性，以化解保險業者面對匯率變化的難度，但仍應遵守國際財務報導準則，以忠實呈現保險業經營結果。中時財經即時 ・ 15 小時前
壽險匯率會計議題引關切 立院財委會通過臨時提案
（中央社記者蘇思云台北2025年11月12日電）立法院財政委員會今天通過臨時提案，金管會應審慎處理降低匯率對保險公司帳面價值影響，要求金管會應研議採取其他暫行性措施的可行性，但仍應遵守國際財務報導準則，並將研議結果半年內交財委會。立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆就「推動普惠金融與金融科技概況及相關措施」進行專題報告，並備質詢。國民黨立委賴士葆今天表示，壽險業去年花費新台幣3800多億元避險成本，質疑為方便壽險業因應外匯變動虧損，金管會大開後門修改國際準則規範，是否有利壽險業美化帳面，也提到台大、政大都有老師發文反對。金管會主委彭金隆表示，國際準則最高精神是要允當表達，不是要死守準則，也與跟會計界溝通過，這是專業可討論議題，可以花很多時間解釋，也有教授沒有對此批評。國民黨立委賴士葆、林德福、林思銘與李彥秀今天也提出臨時提案，金管會應審慎處理降低匯率對保險公司帳面價值影響，因此提案要求金管會應研議採取其他暫行性措施的可行性，以化解保險業者面對匯率變化的難處，但仍應遵守國際財務報導準則，以忠實呈現保險業經營結果，並將研議結果半年內交財委會。中央社財經 ・ 15 小時前
日圓兌美元連續貶值，日本財務大臣警示匯市單邊波動風險
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，日本財務大臣片山皋月表示，她看到外匯市場出現單邊且快速的波動。片山在日本國會表示，她正密切的審視過度或無序的匯率波動。不可否認，日圓疲軟的負面影響正變得越來越突出。週三東京匯市盤中，日圓兌換美元貶值0.49日圓，報154.65日圓兌換1美元，延續此前三個交易日連續貶值走勢。財訊快報 ・ 15 小時前
因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案 經部辦首場跨部會聯合說明會
經濟部日昨在高雄科學工藝博物館舉辦首場「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案聯合說明會」，現場有近百位業者及公協會代表與會，同時有超過二千人次於線上觀看直播，反應非常熱烈。經濟部預計十一至十二月在臺中、臺北、臺南、宜蘭等地舉辦說明會，歡迎有需求業者可至產業競爭力發展中心網站（https://assist.nat.gov.tw/）報名參加。為協助國內業者因應美國加徵關稅衝擊、提升產業競爭力、開拓多元海外市場，行政院四月起公布「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，相關特別預算已於十月十七日經立法院三讀通過。其中產業支持及安定就業共投入九三○億元，協助受影響產業及勞工因應。為協助各地業者充分瞭解措施內容並鼓勵申請運用，經濟部特別於北中南東地區舉辦跨部會聯合說明會，由經濟部簡介研 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
新壽「分手費」不盡合理？李四川：輝達願意概括承受
新壽與北市府針對北士科地上權解約，雙方拍板「分手費」為44.3億，北市府也將提案送議會，12日下午大會將審議。台北市副市長李四川12日下午也進入議會，會前被問到「分手費」部分項目被議員質疑不合理，他表示，若確實都是新壽在這3年間於T17、18的成本，北市府還是要認，「我們也已經向輝達反映過，他們大概都可以概括承受。」中時新聞網 ・ 15 小時前
《產業》新壽「分手費」不盡合理？李四川：輝達願意概括承受
【時報-台北電】新壽與北市府針對北士科地上權解約，雙方拍板「分手費」為44.3億，北市府也將提案送議會，12日下午大會將審議。台北市副市長李四川12日下午也進入議會，會前被問到「分手費」部分項目被議員質疑不合理，他表示，若確實都是新壽在這3年間於T17、18的成本，北市府還是要認，「我們也已經向輝達反映過，他們大概都可以概括承受。」 針對議員質疑新壽提出「除草、更換logo」的費用列入成本不合理一事，李四川表示，從新壽的角度來說，都是他們這三四年來的成本，前面北市府也已經表明，會審查新壽所提出的成本，若確實是發生在T17、18這3年內，北市府還是要認。 李四川說，關於分手費的金額，北市府也已經跟輝達反映過，他們大概都可以概括承受。「輝達要的是一個總價的成本，原則上我們報給他的成本，他是可以接受的。」（新聞來源：中時即時 丁上程）時報資訊 ・ 15 小時前
《日股》日圓貶、日經彈220點；TOPIX刷新歷史高
MoneyDJ新聞 2025-11-12 14:35:29 蔡承啟 發佈因美國道瓊指數昨日(11日)創歷史新高、加上日圓走貶，帶動日經225指數12日以紅盤開出，不過因權重股軟銀集團(Softbank Group)重挫、拖累日經指數盤中數度翻黑，終場漲0.43%或漲220.38點，收51,063.31點，3個交易日來第2度走揚。 東證股價指數(TOPIX)終場漲1.14%或漲37.75點，收3,359.33點，連續3個交易日走揚，刷新歷史收盤新高紀錄。 東證Prime今日上漲家數1,257家、下跌家數315家、維持平盤家數37家。東證Prime今日成交額約7兆日圓。 就類股表現來看，全部33類股中、有27類股上漲，其中以非鐵金屬類股漲幅最大，其次依序為醫藥品、橡膠製品和銀行業。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統的報價顯示，截至日本股市12日收盤(台北時間14點30分)為止，日圓相對於美元匯率貶值0.35%至154.64日圓兌1美元，稍早最低貶至154.78、創9個月來(2月12日以來)新低水準；日圓相對於美元匯率11日貶值0.06%、連續第3個交易日走貶。 軟銀集團重挫3.46%。Moneydj理財網 ・ 15 小時前
《產業》關稅遲無好消息 台中無薪假2個月翻倍 廠商嘆年關難過
【時報-台北電】面對美國對等關稅政策，台美談判至今仍無進一步結果，傳統產業無薪假（減班休息）家數持續攀升。台中市勞工局指出，截至11月1日，無薪假企業131家，影響2493名勞工，其中因美國關稅及匯率影響有125家、涉及2434人，相較於2個月前呈倍數成長，台灣手工具工業同業公會理事長謝武志憂心，恐影響至明年第1季，年關勢必不好過。 針對美國關稅部分，究竟何時可以搞定台美關稅不要20％＋Ｎ，爭取不疊加關稅？行政院長卓榮泰昨在立院回應，認為現在已到最後階段，因為全世界只剩下台灣，「最近應該會有些進展」。 台美談判至今仍無好消息傳出，傳統產業放無薪假持續增加，台中市勞工局指出，截至11月1日止，實施減班企業為131家，影響2493名勞工，其中因關稅、匯率影響企業有125家、涉及2434人，主要受影響前3個行業為機械設備製造業58家、金屬製品製造業21家、批發業15家。根據統計數據發現，不論影響家數及人數，均較2個月前呈倍數成長。 無薪假家數仍未趨緩現狀，台灣手工具工業同業公會理事長謝武志認為，台美關稅仍在談判未明朗，加上美國最高法院正在審理美國總統川普的對等關稅政策，美進口商或客戶仍抱持觀時報資訊 ・ 15 小時前
輝達進駐北士科估灌入6萬人！議員籲參考內科發展、檢討交通配套
輝達總部將落腳北士科T17、18，北市產發局12日針對北士科開發現況及推動發展到議會財建委員會做專案報告，目前科專區整體土地開發率近6成、48家企業進駐。議員李明賢建議，北士科以內科發展為經驗，交通配套依舊是主要考量，以及是否有機會讓內科受「瘦身」，讓相關AI產業移轉到北士科。產發局回應，預估廠商進駐後，就業人口會達到5.5萬至6萬人，另北市交通局也針對北市科交通量能做檢討，也將規畫輕軌系統。中時新聞網 ・ 14 小時前
輝達進駐 北市產發局估北士科就業人口達6萬
（中央社記者劉建邦台北12日電）輝達將進駐北士科，議員提到北市府應有配套措施，並考量納入鄰近腹地且要有交通配套，產發局今天表示，估北士科園區常駐就業人口可達6萬人，配套措施都會持續滾動式檢討。中央社 ・ 15 小時前
關稅遲無好消息 台中無薪假2個月翻倍 廠商嘆年關難過
面對美國對等關稅政策，台美談判至今仍無進一步結果，傳統產業無薪假（減班休息）家數持續攀升。台中市勞工局指出，截至11月1日，無薪假企業131家，影響2493名勞工，其中因美國關稅及匯率影響有125家、涉及2434人，相較於2個月前呈倍數成長，台灣手工具工業同業公會理事長謝武志憂心，恐影響至明年第1季，年關勢必不好過。中時新聞網 ・ 15 小時前
新壽將除草費、Logo調整費列成本 李四川：輝達能概括承受
新光人壽與台北市政府解約T17、T18分手費最終報價44.3億元，但名目包含除草費、Logo調整費等，引發討論。台北市副市長李四川今（12日）表示，這部分市府還是會認，原則上輝達對於此金額也能接受，會概括承受。北市議會大會今審北市府與新壽解約T17、T18案。李四川今於議會受訪表示，從新壽的角度這些自由時報 ・ 15 小時前
油價、匯率回穩 台聚集團第三季營運虧損明顯改善
油價、台幣匯率波動回穩，加上現股息等業外挹注，台聚集團第三季營運悉數明顯改善提振。其中，華夏（1305）第三季每股虧損從第二季0.7元縮減為0.18元；台達化（1309）第三季每股虧損從第二季0.61元縮小為0.18元。中時財經即時 ・ 17 小時前
政府打房及川普關稅下的房地產新趨勢
在當前政府強力打房與全球經貿變局，特別是潛在的「川普關稅」陰影下，台灣的房地產市場將走向何方？相信一般民眾，無論是已經置產，還是正在觀望，心中都充滿了疑問：房價會跌嗎？現在是進場的時機嗎？未來的家，會長什麼樣子？大家應該要如何去看清未來五到十年的房地產新趨勢，品嘉建設創辦人胡偉良博士於2025年11月07號於台北國際金融博覽會中的演講中住展房屋網 ・ 15 小時前
美股震盪含輝ETF逆勢抗跌！前三檔占比逾14%以上
美國政府關門風波引發市場對估值過高的擔憂，美股短線震盪，近兩周S&P500指數下修2.1%、NASDAQ指數亦跌2.7%，不過台股市場中的「含輝ETF」卻逆勢突圍，其中，又以富邦未來車（00895）、凱基美國TOP平衡（00980T）以及凱基全球菁英55（00926）含輝比重占前三大逾14%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
小草造謠「台捐80億歐元換蕭美琴演講」 當事人今返國、警方至機場逮人
即時中心／徐子為報導副總統蕭美琴本月7日赴比利時出席IPAC峰會發表演講，卻被疑似為民眾黨支持者的「小草」造謠「法國BBC報導台灣砸80億歐元換演講」，總統府事後澄清並報警。對此，警方已透過社群足跡，掌握發文者是陳姓網友，並查出他人仍在國外，不過他預計今（12）天下午搭機返台，警方屆時將前往機場逮人。民視 ・ 14 小時前
快訊／北市議會無異議通過！新壽44.3億分手費過關 議員鼓掌迎接輝達
輝達確定落腳北士科T17、T18，新壽同意和北市府合意解約，解約金44.3億送交北市議會。北市議會今（12）日召開大會，議員無異議通過，予以備查，現場議員還鼓掌慶祝。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
晶片荒=人力荒？黃仁勳開口要2奈米增產！專家憂半導體業過度擴廠恐有「這個」風險
輝達執行長黃仁勳日前旋風式訪台，現身力挺台積電運動會，並直接向董事長魏哲家「要更多晶片」，此舉被外界視為「晶片荒升級」的明確訊號。黃仁勳強調，AI 是這個時代最重要的技術，台灣作為全球半導體製造中心的角色依然關鍵。但專家亦鉅亨網 ・ 17 小時前