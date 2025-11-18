25.6萬顆芬普尼蛋連夜銷毀！王惠美：盼業者記取教訓

彰化縣長王惠美在活動結束後，被媒體問及芬普尼蛋事件，她希望業者記取這次的教訓，遵守法律規定，一旦出事，可能連名譽與財產都保不住。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣文雅畜牧場雞蛋11月4日被驗出殘留農藥芬普尼超標，場內被管制的雞蛋約25萬6000多顆(11月5日到15日生產)，昨(17)日晚間在檢調緊盯下已經連夜銷毀，案件檢方偵辦中，縣府也派員每日巡查畜牧場雞隻動態，檢方與縣府同步動起來；彰化縣長王惠美今受訪強調，希望畜牧場記取這次教訓，不要貪圖方便，一旦出事，可能連名譽與財產都保不住。

王惠美是在今天上午參加社區營造博覽會記者會活動結束後，被媒體問及芬普尼蛋事件後續，她做出回應並說，彰化為了讓消費者安心，已經全面進行全縣933場雞場檢驗，這波檢驗結束後，也會持續不定期抽驗。「希望我們業者記取這樣的一個教訓，把我們的品質給顧好」彰化縣會通盤檢驗，讓消費者吃得安心，同時也希望消費者買得放心，彰化的蛋絕對都是最棒的！

廣告 廣告

王惠美表示，這次文雅畜牧場原本封存25萬多顆蛋，但因為公文行政流程上有些疏失，部分蛋流入市場，對消費者信心造成衝擊。對於這批有疑慮的蛋，我們(指縣府)已經向檢察官請示，現在全部都已經完成銷毀，請消費者不用擔心。

王惠美進一步指出，芬普尼是禁藥，畜牧場絕對不能使用。請業者務必要遵守規定，不要貪圖方便，一旦出事，可能連名譽與財產都保不住。為了確保消費者吃蛋的安全性，縣府責無旁貸進行全面檢驗，做好把關，也會強化彰化蛋品的品牌形象，提醒民眾選購「三章一Q」的農特產品最安全，「彰化優先」的產品都符合三章一Q規範，可以安心選用。

【看原文連結】

更多自由時報報導

檢調盯場！彰化25.6萬芬普尼蛋連夜銷毀 文雅畜牧場一夜清空

35下游店家曝！龍忠蛋行外流4萬毒蛋 消費者哀號：天天吃可求償嗎？

彰化芬普尼雞蛋外流台中35下游店家 中市衛生局公布名單

緊追毒蛋來源！彰檢二度約詢文雅牧場 搜索台中龍忠蛋行

