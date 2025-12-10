250人反助理費除罪！傳立委逼撤簽連署 立院助理工會曝：藍綠白都有

記者楊士誼／台北報導

立院助理工會副理事長田飛生表示，藍綠白都有立委施壓助理，撤回「反助理費除罪化」連署。（圖／記者楊士誼攝影）

國民黨立委陳玉珍日前推動「助理費除罪化」修法，引起立院跨黨派國會助理反對，立法院長韓國瑜也聲明，一定將訴求充分轉達給提案委員與黨團審慎考量。立法院助理工會副理事長田飛生今（10）日表示，目前有250多名助理連署，週五上午9點15分，工會幹部將會在立法院中山南路側大門抗議，也會呼籲各黨助理一起響應。至於傳出有立委施壓助理撤簽，他則表示三黨都有。

田飛生表示，目前連署的國會助理約有250多人，他也感謝韓國瑜做出回應。週五上午9點15分，工會幹部將會在立法院中山南路側大門集結、抗議，9點30時也會呼籲不分朝野的國會助理們能一起響應抗議。

至於傳出有部分立委向助理施壓，要求助理撤下連署？田飛生指出，工會幹部拉連署時確實有碰到這類情形，有些立委可能基於某種立場，因此有簽署後撤簽或是不簽連署的情況發生。此外也傳出部分立委聽聞連署後，在辦公室大發雷霆，田飛生則認為，立委應尊重助理的連署權利，助理只是想對與其相關的工作權益保障表達立場，這都沒有造成立委權益的損害，希望各位立委尊重助理工會連署行動。

至於多少人撤簽？田飛生則表示「不多啦」，大部分助理還是認同連署，因此確實攸關助理制度的變革，撤簽是有，但不多；而據他私下了解，朝野立委都有發生要求助理撤簽的行為，民眾黨也有，但至於是哪些立委？他則說不便透露，需保護參與連署的助理與工會幹部。

