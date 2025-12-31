250元二手包驚見「隱藏寶物」！她伸手摸到這條 賣出爽賺150倍

美國喬治亞州亞特蘭大一名女子近日在二手商店意外發現驚喜寶物。（圖／翻攝自Reddit）

美國喬治亞州亞特蘭大一名女子近日在二手商店意外發現驚喜寶物，她以8美元（約新台幣250元）購得的手提包內，竟藏有一條鑽石手鍊，轉手賣出後獲得1200美元（約新台幣3.7萬元），讓她直呼「難以置信」，其遭遇也在網路上引發熱議。

《新聞週刊》（Newsweek）報導，當事人卡金斯（Erin Calkins）表示，自己當天與丈夫前往當地Goodwill二手商店，原本只是想替老公挑選一件婚禮用的白色襯衫，並沒有計畫購物。期間，她偶然看見一只手提包，款式相當符合喜好，儘管丈夫提醒她不缺包包，最終仍決定以8美元購入。

廣告 廣告

由於第一家分店沒有合適的衣服，夫妻倆只好轉往另一家位於較富裕地區的Goodwill，這個臨時決定也成了關鍵。卡金斯表示，她買回包包後數週都未察覺異狀，直到某天外出購物時，發現鑰匙滑進包內夾層，才注意到內襯有破洞。

當她伸手探入破洞時，意外摸到一條手鍊。起初僅憑外觀判斷，卡金斯認為可能是14K白金鑽石手鍊，既興奮又半信半疑，隨後將其送至古董珠寶商鑑定。珠寶商確認該物為鑽石網球手鍊，並當場開價1200美元收購，她隨即同意成交。

卡金斯透露，這筆意外之財來得正是時候，因她不久前發生車禍，愛車報廢，正需要資金購車。她也將經歷分享到Reddit，引來大量網友回應。卡金斯表示，這次發現是她人生中最幸運的一次二手商店尋寶經驗。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

説薪水太誠實！狂被長輩問「這個月有沒有10萬」 過來人教一招：我都說3萬

差36歲爺孫戀掰！75歲男星「被戴綠帽」認了 未婚妻早已結婚有家庭

阿嬤半夜買奶茶差2元！男子幫付後她卻不喝了 背後原因超鼻酸