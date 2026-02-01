250英呎對應250周年！川普執意興建「美版凱旋門」惹議

美國總統川普計畫興建一座名為「獨立拱門」的巨型紀念碑。 圖：翻攝自 Truth social

[Newtalk新聞] 美國即將迎來建國 250 周年，據外媒報導，美國總統川普計畫在波多馬克河畔、靠近紀念大橋（Memorial Bridge）的土地上，興建一座名為「獨立拱門」（Independence Arch）的巨型紀念碑。其設定高度達 250 英呎，不僅要讓鄰近 100 英呎高的林肯紀念堂顯得「嬌小」，更要全面超越巴黎凱旋門。

據《華盛頓郵報》報導，川普曾在多次場合直言：「250（英呎高）對應 250（周年）是最合理的選擇。」但這座「川普凱旋門」的選址與規模，引起建築界與史蹟保護團體熱議。

據報導，這座拱門的構想最初源自藝術評論家萊伊（Catesby Leigh）提出的建議，原意只是興建一座 60 英呎高的「臨時性」拱門來標記國慶。沒想到，這個提案被呈報給川普後，規模直接翻了四倍，並被定為「永久性建築」。

目前川普已選定建築師沙博諾（Nicolas Leo Charbonneau）操刀，消息指出，儘管川普曾考慮過較小的版本，但他最終決定「做大」，並在聖誕招待會上向賓客自豪表示，這座拱門將超越著名的巴黎凱旋門。

這座獨立拱門的資金來源同樣引發關注，報導指出，川普計畫利用高達 4 億美元的「白宮宴會廳項目」剩餘捐款來支應。由於選址位於連接林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓的敏感地帶，此處在歷史上具有和平與肅穆的象徵意義，專家擔心巨型拱門插在此處，不僅會遮蔽行人視野，更會與周遭的歷史氛圍產生劇烈違和。

就連萊伊也倒戈批評，認為在那樣莊嚴的軸線上蓋這麼大的拱門並不合適，建議應遷往他處。本篤學院建築系主任海格（John Haigh）更直言，該區域是個「非常憂鬱肅穆的走廊」，不應被過度慶賀色彩的建築破壞。

儘管外界擔憂影響兩座紀念設施，川普傳已任命亞特蘭大開發商庫克（Rodney Mims Cook Jr.）進入負責監管的美術委員會。川普甚至透過 Truth Social 發布了包括「鍍金版」在內的設計構想，並希望在兩個月內動工，趕在 7 月慶典時亮相。

