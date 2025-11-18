250萬人注意！「這病」害50％男性有勃起、射精障礙：無法生育
記者施春美／台北報導
台灣糖尿病患超過250萬。一名32歲男子常以含糖飲料充飢，外食常為高糖、高油、高鹽食物，就醫後發現，他竟已是嚴重糖尿病，空腹血糖高達680mg/dl。泌尿科醫師陳卷書表示，台灣糖尿病盛行率尤以男性較嚴重，臨床發現，約50%糖尿病患者有勃起障礙，導致不孕。
茂盛醫院表示，上述男子婚後積極備孕，但3年均未果，因此求診，檢查發現，男子的空腹血糖值竟然高達近680mg/dL（正常值上限為99）、糖化血色素為15%，(正常值上限為5.6%），但男子從無不適症狀。
該院泌尿科陳卷書醫師指出，目前台灣糖尿病患者約有250萬人，盛行率超過10%，每年約以2.5萬人的速度增加。男性盛行率高於女性，且有年輕化的趨勢。約9成糖尿病患者為第二型糖尿病，且高達8成合併過重或肥胖問題。
陳卷書表示，糖尿病是神經病變中常見的併發症，會嚴重影響性功能，例如勃起、射精困難等，臨床發現約有50%的男性糖尿病患者有勃起功能障礙導致不孕。
陳卷書並表示，糖尿病患的副睪丸、尿道常常發炎，其精蟲的品質和數量都不佳。此外，發炎現象也會導致精蟲的DNA碎片多的比例上升，故很難自然受孕成功，往往必須藉助試管技術才能生育下一代。因此，民眾務必注意血糖數值，並避免三高問題上身。
