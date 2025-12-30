250萬智慧校車開進雲林！退休師秀AI神技 教導學生兼啟蒙老師

「行動智慧學校」今開抵雲林國小操場旁大樹下，自備帆布以遮光。（周麗蘭攝）

台北市退休教師楊昌珣打造的「行動智慧學校」車，硬體設備約250萬元，在全台巡迴教學。雲林縣國小校園去年起全面使用智慧黑板，小朋友每人1部小平板，但教學功能尚未完發揮。雲林國小申請楊老師開車到校指導小朋友「數位敘事力」，也向老師們展示如何使數位工具在教學上發揮功效。

配有小平板、VR頭盔、大屏幕、遠距教學設備的「行動智慧學校」自去年從台北市啟程，已前進127所偏鄉學校教學，30日在奇鋐教育基金會贊助下，抵達雲林國小操場旁，為了方便AR、VR教學，這輛車配備帆布遮光，小朋友相當期待。

小朋友們戴著頭盔，手持控制器相當投入於學習。（周麗蘭攝）

楊昌珣帶來最新課程「數位敘事力」，讓小朋友在一節課內創造出一個VR情境，結合 AI做出作品，學生再口述發表。一些小朋友在20分鐘內就做出校園簡介。

楊昌珣說，有老師說遠距教學效果差，那是因為設備沒準備好，「行動智慧學校」有兩個大屏幕，一個清楚呈現老師的臉，一個展示課程內容。偏鄉老師普遍向他反應，需要「簡單、易用、酷炫、有效」的教學工具，數位敘事力課程即是其一。

雲林國小校長關勝周說，楊老師已來過雲林國小一次，學生們反應熱烈，再邀楊老師到來的另一個原因是雲林縣府府去年每一間國小教室都啟用智慧黑板，每名學生也都配一部平板，能發揮的功能其實與行動智慧學校相仿。

關勝周表示，行動智慧學校使用「平板搭配大螢幕」，正是雲林縣最主要的設備，但如果老師「不會用」或「不敢用」，設備就只是擺在那邊而已。

關勝周強調，學校老師也需要啟蒙，既然雲林縣已經願意投入大筆經費來購置這些資訊設備，一定要能夠去「用」它，只要能去使用，小朋友才有機會學得更好，老師也也會教得更有信心、更有成就感。

奇鋐教育基金會今年4月起支持「行動智慧學校」巡迴偏鄉教學，10月1起抵達雲林縣3個月，帶給雲林縣小朋友的課創意課程包括「VR初體驗」、「VR體育運動」、「沉浸式跨域創作」等。

至今包括雲林國小、二崙永定國小、土庫宏崙國小、林內重興國小、崙背東興國小、元長國小、口湖下崙國小、林內國中、東勢明禮國小等9校師生都受益良多。

副縣長謝淑亞、奇鋐基金會執行長李怡芬今天上午出席見證雲林國小的課程，小朋友在大樹下或坐或站學得很起勁，對於操作VR頭盔、控制器不陌生，時不時傳出歡呼聲。

