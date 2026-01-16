2500億企業投資、2500億信保 鄭麗君：與日韓政府直接投資不同

台美雙方簽署MOU，左起AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾、美國商務部長盧特尼克、我行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處俞大㵢。行政院提供



台美關稅15%不疊加底定！行政院副院長鄭麗君今（1/16）在駐美代表處舉行記者會指出，本次「台灣模式」構成的內容，一個是2500億的外國直接投資（FDI）企業自主投資規劃，另外，政府提供2500億的信用保證，「兩筆性質不同、主體不同，在談判中也清楚向美方表達，目的是支持企業擴大佈局，而不是政府直接出資」。

鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮所率領的台灣談判團隊，今與盧特尼克、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議後，共同見證駐美國台北經濟文化代表處、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資MOU，隨後鄭麗君與楊珍妮在駐美代表處召開記者會說明相關內容。

鄭麗君表示，台美在投資合作方面的討論以供應鏈為主。經過磋商，台美將以「台灣模式」進行合作，在台灣業者自主投資規劃下，台灣同意以2類性質不同的資本承諾投資美國，一為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。

第2類則為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

鄭麗君說，與日韓不同，第2類的資本承諾並非由台灣政府直接出資。她並澄清，MOU載明這類投資的「上限」是2500億美元，與美國商務部稍早發出的事實清單文字有所出入。

鄭麗君指出，台灣模式有三大重點，第一是「企業自主投資」。相關投資數字是透過多次產業座談、企業訪談與調查，深入掌握半導體與 AI 產業供應鏈上下游企業的實際投資規劃後加總而成，其中已包含企業目前正在執行的投資計畫，反映的是企業依市場與客戶需求所做出的自主決策。

第二是「信用保證、非政府出資」。為支持企業赴美布局，政府透過信用保證機制，協助金融機構在專業授信審查下，提供最高上限2500億美元的授信額度，並非政府實際出資，與日、韓由政府直接投入資金的模式不同。

第三是「台灣模式」的核心關鍵，則是透過台美政府之間的 G2G 合作，共同打造有利於企業發展的產業聚落。鄭麗君表示，這並非將台灣科學園區模式原封不動移植到美國，而是借鏡過去台灣產業聚落成功的經驗，與美方合作形塑有利投資的整體環境。

