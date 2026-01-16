2500億企業自主投資加2500億信保 鄭麗君：「台灣模式」支持企業擴大佈局

行政院副院長鄭麗君今（16）天上午9點（台灣時間）在美國召開記者會。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 台美關稅談判總結會議落幕，台灣取得與主要競爭對手日韓齊平的「對等關稅15%不疊加」。行政院副院長鄭麗君今（16）天上午9點（台灣時間）在美國召開記者會時提及，這次以「台灣模式」談判，包括：2500億企業規劃的直接投資（FDI），另外，則是政府提供2500億的信用保證，「兩筆性質不同、主體不同，在談判中也清楚向美方表達，目的是支持企業擴大佈局，而不是由政府直接出資」。

鄭麗君說，台美雙方在投資合作的討論是以供應鏈為主進行，台灣的高科技產業已經是國際性產業，近年也持續在國際佈局，「尤其是高科技產業，台美之間長期有互補合作的關係，美國研發創新很強、台灣製造很強，近年台灣的高科技產業也擴大在美國的合作。」所以在談判過程中，曾邀集高科技業者座談，希望能在「根留台灣、佈局全球」的戰略目標下，政府和企業合作擴大在美投資佈局，持續讓台灣的高科技產業壯大。

廣告 廣告

尤其現在AI需求持續快速成長，鄭麗君認為，美國是重要市場，川普總統也期待美國成為世界AI中心，以台灣模式協助台灣產業切入美國本土供應鏈，可以搶佔AI商機，「在磋商過程中，也獲得美方的正面回應」。

鄭麗君進一步說明，台灣模式構成的內容包括：第一，2500億美元的外國直接投資（FDI），由企業基於國際佈局目標所做的自主規劃，這是多次跟企業座談、訪談調查中，了解相關半導體及AI產業供應鏈上下游企業的投資規劃所得的FDI數字，包含企業正在進行的投資計劃。

第二，為支持企業赴美佈局，由政府提供信用保證，支持金融機構提供融資上限2500億美元的授信額度。鄭麗君說，政府扮演信保的角色支持金融機構，在MOU載明的是上限，這項模式跟日、韓不同，並非由政府出資，而是由政府扮演信用保證機制支持金融機構，經過專業授信審查 再提供給有融資需求的企業。

至於融資信保機制的運作方式，鄭麗君指出，台灣過去對中小企業信保相當有經驗，不論是貸款保證的成數或信保承載倍數，都有相關依據跟經驗，尤其高科技產業的業者在相關貸款成數方面，原則上，不需要像中小企業那麼高。信保承載的倍數可以比對中小企業承作的倍數更高，成立這樣的信保機制，會跟金融業界再討論如何進行。

鄭麗君表示，期待透過台美之間G to G的合作，共同打造產業聚落，讓在美國投資佈局的台灣企業能降低成本風險，這也包含過去在台灣的科學園區經驗，「不是移過去、也不是完全複製，而是在過去產業聚落成功的經驗，希望能G to G、B to G，大家一起合作，在美國形成有利於個別企業成功的產業聚落型態」。

鄭麗君強調，「台灣模式」是所有台灣人創造出來的，希望在台灣產業持續壯大的同時，能以台灣模式支持產業擴大國際佈局，同時藉以支持美國希望在本土打造供應鏈，達到互利雙贏戰略目標。因此包括：向美方爭取提供土地、水電基礎措施與便捷行政措施，以及友善法規環境等，也獲美方回應，載明在雙方投資的MOU裡。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台美關稅談判總結：對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇共4項共識

對美投資5000億美元換降關稅 江啟臣： 對小型傳產是巨大考驗