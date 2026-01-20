2500億美元信保引熱論 鄭麗君首曝「分5期」規劃：上限百億

行政院副院長鄭麗君說明2500億美元信保規劃。（張哲偉攝）





台美對等關稅底定為15%不疊加，但當中包含透過「台灣模式」，帶動企業自主投資美國2500億美元、政府信用擔保2500億美元。行政院副院長鄭麗君今天（20日）說明，若以授信額度上限2500億美元的規模設算，預估信保機制所需的保證專款規模，為62.5億至100億美元之間，將分5期規劃；至於專款來源，擬由國發基金及公民營銀行共同參與分擔。

是「2500億+2500億」 並非5000億元

行政院今舉行記者會，說明台美關稅談判過程，行政院長卓榮泰強調「2500億+2500億是分開的，不要再寫成5000億，這是絕對錯誤」。鄭麗君也說明，台灣提出企業自主規劃2500億的產業投資，及台灣政府以信用保證機制，支持金融機構提供上限2500億美元的授信額度，在MOU裡面載明的文字是「up to」、是上限2500億美元，未來執行會依據雙方已經正式簽署的MOU。

台灣模式與日韓不同 政府扮演信保機制





鄭麗君指出，該模式與日韓出資的模式不同，台灣的信保模式並非政府出資，是基於過去產業成功的經驗，由企業自主規劃、金融機構提供融資服務，政府則扮演信保機制。至於如何建立相關機制，鄭麗君說明，原則上政府不會動用經濟部的中小企業信保基金機制，因為國發會目前已設有國家融資保證機制，在離岸風電、重大公共建設等已有相關執行經驗，未來會在該機制下，建立專案國家融資保證機制。





鄭麗君進一步說明，企業融資的途徑非常多，有些融資需要信保，有些不一定需要。政府會以授信額度上限2500億美元規模來規劃，考量是高科技產業公司，保證成數能比中小企業略低，會在5到6成之間規劃保證成數，預估承載倍數為15至20倍之間，預估信保機制實際所需專款規模為62.5億至100億美元之間。

鄭麗君提到，由於MOU沒有載明年限限制，且融資是視企業所需才會進行融資申請，銀行還要經過授信審查，有需要信保時，才會啟動信保機制，所以可以分期建立規劃，預備分5期來規劃信保機制，第1期到位後就可以分期注入，這部分目前還在研議中，須待卓榮泰做最後決定。





至於信保專款機制的來源，會由政府跟銀行之間共同組成，將考慮由國發基金籌措，也會邀請公股銀行及民間銀行共同參與。（責任編輯：呂品逸）

