2500億美元信保引關注！鄭麗君首度曝規劃

▲鄭麗君（圖右）表示，若以授信額度上限2500億美元的規模設算，預估信保機制所需專款規模為62.5億至100億美元。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.20）

[NOWnews今日新聞] 台美對等關稅達成共識，除了15%不疊加外，將透過台灣模式，帶動企業自主投資美國2500億美元、政府信用擔保2500億美元。行政院副院長鄭麗君今（20）日首度公布規劃，若以授信額度上限2500億美元規模設算，預估信保機制所需專款規模為62.5億至100億美元，將分5期規劃；至於專款來源，將由國發基金及公民營銀行共同參與。

行政院上午召開9時召開記者會說明關稅談判過程，包括院長卓榮泰、秘書長張惇涵，鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮等人出席。

鄭麗君在會中說明台美投資部分，台灣提出企業自主規劃2500億的產業投資，及台灣政府以信用保證機制，支持金融機構提供上限2500億美元的授信額度。

就政府信用擔保上，鄭麗君表示，雖然美國政府的文件裡面寫的是「至少」，但在MOU裡載明的文字是「上限」2500億，未來執行會依據雙方已經正式簽署的MOU。

鄭麗君解釋，該模式與日韓模式的出資模式不同，台灣的信保模式並非政府出資模式，是基於過去產業成功的經驗，即企業自主規劃、金融機構提供融資服務，政府則扮演信保的一個機制。

至於如何建立信保機制，鄭麗君說明，原則上政府不會動用經濟部的中小企業信保基金的機制，因為國發會目前已設有國家融資保證機制，過去在離岸風電、重大公共建設等，有相關執行經驗，未來會在該機制下，建立專案國家融資保證機制。

鄭麗君進一步說，企業融資的途徑非常的多，有些融資需要信保，有些融資不一定需要。她說，若以授信額度上限2500億美元規模來設算，考量是高科技產業公司，保證成數能比中小企業略低，會在5到6成之間規劃保證成數，承載倍數為15至20倍之間，預估信保機制實際所需專款規模為62.5億至100億美元之間。

鄭麗君提到，由於MOU沒有載明年限的限制，且融資是視企業所需，才會進行融資申請，銀行還要經過授信審查，有需要信保時，才會啟動信保的機制，是可以分期來建立規劃，預備分五期來規劃信保機制，第1期到位後便可以分期注入，而這部分還在研議中，須待院長卓榮泰做最後決定。

鄭麗君指出，信保專款機制的來源，會由政府跟銀行之間共同組成，將考慮由國發基金來籌措，也會邀請公股銀行及民間銀行共同來參與。

