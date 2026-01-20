2500億美元信保惹關注 鄭麗君：專款規模最低62.5億美金、分五期規劃

行政院副院長鄭麗君今（20日）說明，若以授信額度上限2500億美元的規模設算，預估信保機制最終實際所需的保證專款規模，會是62.5億到100億美金之間，預備分五期規劃。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台美對等關稅底定為15%不疊加，但其中包含2500億美元企業赴美直接投資和政府提供赴美投資企業2500億美元信用保證額度，因此外界誤解台灣對美投資高達5000億美金。對此，行政院副院長鄭麗君今（20日）說明，若以授信額度上限2500億美元的規模設算，預估信保機制最終實際所需的保證專款規模，會是62.5億到100億美金之間，預備分五期規劃。信保專款機制的來源，擬由國發基金籌措，也會邀請公股銀行及民間銀行共同參與分擔。

行政院今天上午9點召開「台美關稅談判說明記者會」，鄭麗君說，2500億美元的融資額度上限，在MOU裡面載明的文字是「up to」、是上限2500億美元，未來會依據雙方簽署的MOU執行。她說，這個模式跟日韓出資的方式不同，台灣的信保模式不是政府出資模式，是過去產業成功的經驗，由企業自主規劃、金融機構提供融資服務，政府則扮演信保機制。至於信保機制的建立，鄭麗君示，原則上，不會動用經濟部的中小企業信保基金機制，而國發會目前已經有國家融資保證機制，在離岸風電、重大公共建設等有相關的執行經驗，未來會在這種機制下建立專案國家融資保證機制。

鄭麗君說，企業融資的途徑非常多，有些需要信保、有些不一定需要，但政府仍會以2500億融資的額度上限進行規劃，高科技產業保證成數可以比中小企業略低，會在5到6成之間規劃保證成數。但也由於是高科技產業，承載倍數可以比中小企業略高，預計可在承保倍數15到20倍之間規劃。

鄭麗君指出，根據初步規劃，若以授信額度上限2500億美元的規模設算，預估信保機制最終實際所需的保證專款規模，會是62.5億到100億美金之間。由於MOU內沒有載明年限限制，而且是視企業所需才會進行融資申請，銀行還要授信審查，有需要才會啟動信保機制，可以分期規劃，預備分5期規劃信保機制，第一期到位後，就可以建立分期注入，目前還在研議中，尚待院長做決定。

