2500億美元信保投資誰出？郭正亮揭：政府的錢都用光了

台美關稅拍板15％不疊加，但我方承諾的5000億美元投資，恐對台灣經濟體質造成沉重打擊。（示意圖／資料照）

台美關稅諮商「台灣模式」中，我方提出2500億美元授信額度，提供企業赴美投資協助，據知情人士透露，國發基金將會扮重要角色。前立委郭正亮質疑，去看國發基金被關說的狀態可知，會有很多特權事件。

郭正亮19日在《大新聞大爆卦》節目表示，台灣半導體產業要過去16兆，盧特尼克會催進度，也就是未來三年，一年要過去多少錢？「2兆跑不掉吧？你一年沒有去個2兆，美國人看不懂！那你一年去個2兆，台灣還有什麼投資？」

郭正亮提到，再講到信保，昨天答案宣布，說要用國發基金出來做信保。這個他都研究過，算帳很快就算出來了，你去銀行融資，信保可能是出5％到10％，做個保證，但那個錢，還是要從銀行出來。

「你以為那個銀行貸款，我們有那麼多錢？」郭正亮質疑，美國要求的總投資約16兆新台幣，假設信保只出10％，「大概我們政府可以用的錢都用光了！」

郭正亮強調，這裡面可能還會有很多「特權」的事件，就是「誰是那個半導體園區的周邊事業」，由誰來審？去看國發基金被特權關說的狀態就知道了。

