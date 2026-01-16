2500億美元信保挺赴美投資 鄭麗君：台灣模式與日韓有別

台美對等關稅談判完成總結會議，確定台灣企業將自主投資美國2,500億美元，另提供2,500億美元信用保證支持高科技業赴美投資。行政院副院長鄭麗君強調這種「台灣模式」與日、韓由政府出資投資的方式有別，並指出台灣過去有中小企業信保成功經驗，至今理賠率僅1%，未來科技業赴美投資，由於貸款成數不會那麼多，因此融資倍數會比中小企業更高。

行政院副院長鄭麗君在美東時間15日與美方完成總結會議後，隨即召開記者會說明台美關稅談判達成的共識。鄭麗君指出，將以「台灣模式」協助台灣產業切入美國本土供應鏈、搶占AI商機，獲得美方正面回應。

鄭麗君表示，台灣企業將基於國際布局、貼近客戶及市場等需求，自主規劃對美投資2,500億美元，這是經由先前與企業多次座談、訪談調查，了解半導體、AI產業供應鏈對美投資規劃所匯聚的投資金額，且這已包含企業目前在美國進行的投資計劃。

另一方面，台灣承諾提供2,500億美元信用保證，支持金融機構提供最高2,500億美元的企業授信額度。鄭麗君強調，這種由政府扮演信保角色支持金融機構給與企業融資奧援的做法，與日、韓直接出資投資不同，且台灣過去已成功給予中小企業信用保證，不論是貸款保證成數、信保承載倍數都很有經驗。她說：『(原音)我也跟大家補充報告，就是台灣過去中小企業信保成功的經驗是我們到現在為止理賠率是1%。這是我們過去產業跟金融跟政府之間協作的經驗，那未來我們會給予擴大國際布局的科技產業如上的支持。』

鄭麗君也提到，高科技產業未來赴美投資，其貸款成數原則上不會像中小企業那麼高，因此信保承載的融資倍數料將可以更高，後續也將與金融業界討論如何實際操作。 (編輯:柳向華)