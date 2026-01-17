2500億美元信保支持 政院：幫助民間融資非政府撒錢

行政院發言人李慧芝。（本報資料照片）

台美關稅底定，台灣對等關稅調降為15％且不疊加MFN，並取得232條款關稅優惠，但我方承諾台灣業者自主投資2500億美元、台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。行政院發言人李慧芝昨深夜表示，信保支持是協助想去美國投資建廠的企業，更容易取得金融機構融資，而非政府拿出2500億美元撒錢。

李慧芝表示，台美投資MOU寫得很清楚，民間企業直接自主投資2500億美元，政府提供信保支持額度2500億美元，幫助民間融資。一個是投資金額、一個是信保支持，無法相加，就像一個蘋果加一個鳳梨不會等於兩個鳳梨。

李慧芝指出，信保支持額度是當企業規劃要投資時，協助企業解決擔保品不足的問題，讓銀行更願意放款，這是政府一直以來都有的信保機制、中小企業信保基金模式，包括鼓勵台商與僑商拓展國際市場，強化產業鏈等等，都有信保的協助。

他強調，這次與美國簽署的MOU，也是同樣的方案，協助想去美國投資建廠的企業，更容易取得金融機構融資，而不是政府拿出2500億撒錢。他並舉例，太太向銀行貸款1000萬，先生當這1000萬的擔保人，不可能說夫妻共欠銀行2000萬。

