2500億美元信保機制如何安排 台美談判關鍵問答一次看

（中央社記者高華謙、賴于榛台北20日電）台美關稅談判底定，台灣爭取到對等關稅15%以及不疊加MFN，並成為全球第一個取得美國232條款優惠待遇的國家，讓半導體相關產品最大競爭對手韓國異常緊張。

談判代表團自昨天返台後，今天在行政院長卓榮泰率領下對外召開記者會說明。負責領軍台美談判的副院長鄭麗君表示，台美對等貿易協定（ART）預計數週後簽署，簽署完成後將與衝擊評估一同送立法院審議，她也首次披露信保機制2500億美元細節，將由國發基金及公民營銀行共同參與。以下是台美關稅談判記者會的關鍵問答。

台美關稅降至15%，對各產業影響為何？

經濟部長龔明鑫說明，在15%關稅情況下，對整體影響從負面變成正面，主要在於相對國家的相對價格產生變化，而台灣降為15%且不疊加MFN後，比其他國家在競爭力上有優勢，會產生替代效果。

龔明鑫說，原先受關稅衝擊的工具機產業，從過去24%關稅降至15%，等同主要競爭對手國稅率，影響大幅降低；此外，機械業原先關稅為21.5%、自行車業為25.6%、水五金業22.6%、手工具業23.3%等，關稅都降至15%，可擴大台灣產業競爭優勢。

此外，就232條款來說，半導體及衍生品投資享免稅配額、配額外優惠稅率等；汽車零組件、木材家具、航空器零組件中的鋼鋁銅成分享232最優惠待遇。

政府提供2500億美元信保機制，關於成數、承保倍數等規劃細節為何？

鄭麗君說明，政府信用擔保機制將透過國發會「國家融資保證機制」下設專案融資保證機制，初步以授信額度上限2500億美元規模設算，再考量高科技公司的保證成數可以比中小企業略低，預估保證成數為5成至6成左右、承保倍數為15倍至20倍，專款規模將落在62.5億至100億美元之間，專款共分5期規劃，由國發基金及公民營銀行共同參與，至於如何分擔組成，會與金融產業界溝通。

若企業投資美國未達2500億美元，政府是否需要補足差額？

台美關稅談判共識中，包含台灣企業自主投資與政府信保機制提供各2500億美元，鄭麗君說，沒有所謂補足差額的問題，MOU中也沒有這項條款，台美目的是在合作打造供應鏈，與日韓出資給美國且還有獲利分擔的方式不同，因此「台灣模式」是要創造台灣企業願意且在美國有利的投資環境下投資，以產業自主、支持產業為基本原則。

台美貿易協定內容為何，進口汽車是否零關稅？

台美貿易協定將納入對等關稅優惠，包括降至15%且不疊加，計算方式與歐、日、韓相同；特定品項豁免對等關稅（如學名藥、航空器零組件、自然資源等），也正擴大爭取1000多項豁免項目。

協議內容包括關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會、雙向投資等相關議題。

鄭麗君說明，採購部分，排除民間採購，原則以國營事業既有對美採購計畫為主，尤其農訪團屬民間農業自行採購，因此台灣在最後一刻主張刪除。

針對汽車市場開放，行政院政務委員楊珍妮說，美方要求全面市場開放，對齊鄰近國家且需參考台灣與他國FTA開放情形，因此汽車市場開放或降稅都會以此與美方協商。

台美關稅敲定後，後續行政流程為何？

鄭麗君表示，台灣已與美國商務部簽署投資合作備忘錄（MOU），未來數週將接續完成簽署台美對等貿易協定（ART）。在兩項協議完成簽署後，會將完整協議文本送交國會，並提出影響評估；另外，條約締結法第3條、第8條以及第12條都有相關程序，一定會依法進行。

條約締結法第8條規定，條約案簽署後，主辦機關應於30日內報請行政院核轉立法院審議。

條約締結法第12條指出，協定經簽署後，主辦機關應於30日內報請行政院備查，並於協定生效後，以適當方式周知及送請立法院查照。但其內容涉及國家機密或有外交顧慮足以影響國家安全或利益者，不在此限。

美最高法院將裁決川普政府關稅案，政府如何因應？

卓榮泰說，美國最高法院的判決衝擊多少都有，但一定要等判決確定，政府後續才有磋商、因應可能性。

鄭麗君表示，目前美方逐漸將許多品項移往232條款進行調查，台灣除了半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，就232已有稅率項目也爭取優惠待遇，面對未來232條款項目還會持續增加，台美已在條款中同意建立持續磋商機制，給予台灣優惠待遇；談判小組也會持續密切關注美方高院判決動態，以及美國政府是否有因應之道。

台美避免雙重課稅協定（ADTA）進度？

鄭麗君指出，台灣在與美國談判或在總結會議時都有提出，希望雙方盡快洽簽ADTA協定，昨天已收到美方最新訊息，希望進一步啟動加速程序的會談。

台美談判9個月來的心路歷程？

卓榮泰說，今天是賴政府就任滿第20個月，當中鄭麗君有9個多月都在談判，幾乎是一半的時間。時間是極大考驗，因為鄭麗君談判前要與國內開會，會後也要整理談判資訊，要有超人的體力。第二，談判壓力非常大，他看過報導指鄭麗君45歲生產時是最後一次流淚。這次談判他沒有看鄭麗君流過淚，但能深深感受壓力都在鄭麗君臉上、心裡，甚至在討論時，她有時聲音也微微顫抖。

楊珍妮則哽咽表示，昨天下飛機時沒預期卓榮泰和張惇涵會來，「看到他們真的像回到家裡，只差一點沒擁抱他們」，對於家人一路支持很感動，「touch my heart」，「我這個人很愛哭」，當她談起經貿辦人員的日夜陪伴時，又再度哽咽。（編輯：林淑媛）1150120