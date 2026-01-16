2500億美元信保遭疑「單向輸血」 民眾黨：若美政策轉彎爛帳誰扛？
〔記者李文馨／台北報導〕台美關稅談判敲定，台灣對等關稅降至15%且不疊加，半導體獲232最惠國待遇。台灣民眾黨表示，外交談判的核心在於「對等」與「國家利益」，而非單方面的讓利與配合；對於政府承諾以信用保證支持2500億美元融資，他們認為，這不是投資，這是單向輸血，「若美國政策轉彎或企業投資失敗，這筆爛帳誰來扛？」
對於台美談判結果，民眾黨中午透過新聞稿表示「高度憂慮」，他們支持台美經貿深化，也肯定台美雙方在民主價值與供應鏈安全上的緊密夥伴關係；然而，外交談判的核心在於「對等」與「國家利益」，而非單方面的讓利與配合。他們堅決反對政府在缺乏民主監督的情況下，以切香腸的方式將台灣的產業命脈與國家資產，作為政治安撫的籌碼。
民眾黨認為，真正的談判，應該是「有予有取」，既然對美投資已是不可逆的趨勢，政府理應以此為對等條件，盡力爭取基礎建設配套，並轉化為對台灣安全的實質支持網絡；然而，他們看到的卻是政府承諾以信用保證支持2500億美元融資，用台灣納稅人的錢為美國產業政策買單，「這不是投資，這是單向輸血。若美國政策轉彎或企業投資失敗，這筆爛帳誰來扛？」
民眾黨表示，最諷刺的是，協議中竟包含台灣投資美國「能源產業」，就在政府大舉承諾輸出資本的同時，台積電總裁魏哲家在法說會上直言：「自己擔心台灣的電力供應。」在台灣內部能源轉型卡關、企業界因缺電焦慮而不敢擴產的關鍵時刻，執政黨不思將資源用於強化脆弱的本土電網韌性，反而要輸出鉅資去建設美國的能源設施，不僅本末倒置，更形同是對本土產業發展的釜底抽薪。
民眾黨說，對於美國商務部長盧特尼克直言不諱要拿走台灣40%的產能，民進黨政府必須誠實回答國人，「當台灣引以為傲的先進製程與高階製造被搬走4成，台灣剩下的戰略籌碼還有些什麼？」所謂的「矽盾」，其價值在於「不可取代性」。當政府配合美方要求加速供應鏈移轉，實際上是在主動削弱台灣的地緣政治價值。他們理解地緣政治的現實壓力，但談判的目標應是爭取「矽盾的時間」強化自身體質，而非將矽盾本身作為一次性的保護費上繳。
民眾黨表示，談判結束了，台灣的考驗才要來臨。首先，投資5000億美元，投審會必須嚴格把關，確保關鍵技術不外流。其次，信保基金的額度高達2500億美元，勢必會引發國內產業融資緊張，如何因應，看不到政府的回答。最後，關稅風波以來，已經嚴重受損的產業如水五金等，能否恢復元氣？政府又怎麼輔導？政府也沒回應。
民眾黨強調，他們支持台美合作，但反對無底線的掏空台灣。請執政黨告訴人民，為了「讓川普滿意」，台灣還要再退讓多少？在美方強大的壓力下，如何把關？已受損的部分，如何修復？未來會受衝擊的部分，如何因應？
