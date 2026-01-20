2500億美元信保非投資 政府、學者房貸舉例

▲卓榮泰今日強調，產業自主投資2500億元，政府透過台灣金融機構協助信用2500億元，態度強硬喊道「不要寫成5000億元，這是絕對的錯誤！」（圖／記者嚴俊強攝，2026.01.16）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判上週談定，台灣取得15%不疊加關稅，重要條件為台灣直接投資美國2500億美元（約新台幣7.8兆元）、台灣政府信保2500億美元。對於外界頻頻誤傳台灣須投資5000億美元，行政院長卓榮泰今（20）日強硬表示「這是絕對的錯誤！」經濟部與中華經濟研究院長連賢明昨（19）日也不約而同用房貸舉例，父母幫孩子作保買房，必不等於直接出資。



據美國商務部網站說明，「台灣將會提供至少2500億美元的信用保證，藉以促進台灣企業增加投資」（Taiwan will provide credit guarantees of at least $250 billion to facilitate additional investment by Taiwanese enterprises）。



對於在野砲轟台灣投資美國5000億元，卓榮泰今日強調，產業自主投資2500億元，政府透過台灣金融機構協助信用2500億元，態度強硬喊道「不要寫成5000億元，這是絕對的錯誤！」



經濟部與連賢明昨日不約而同用房貸為例來說明信用保證。經濟部說明，真正的投資只有2500億美元，而信用保證，是政府不用直接出錢，是幫有需要的企業再來做擔保。



「這概念就像是年輕人（企業）想買房貸款，如果實際上有需要，再請父母（政府）幫忙做保，好順利申請到貸款」，經濟部強調，企業要投資美國是企業要自己出錢、有需要的企業，才會來申請信保。





▲經濟部舉例，這概念就像是年輕人（企業）想買房貸款，如果實際上有需要，再請父母（政府）幫忙做保，好順利申請到貸款。（圖／取自經濟部臉書）

對於信保機制是否新創，經濟部表示該計畫早就行之有年，自1974年來，經濟部的中小企業信保基金已累計承保929萬8,202件、保證金額21兆884億元，協助逾76萬家中小企業；以2025年就提供36.9萬件信用保證，協助融資金額超過1.7兆元，相挺台灣經濟發展的支柱。



連賢明也在臉書表示，實在不懂這兩個怎麼會相加在一起變成台灣要投資 5000億美元。假設你打算買1500萬的房子，自備款500萬，向銀行借款1000萬，銀行說你沒有足夠信用，需要父母或其他人擔保這1000萬，結果你說這樣是用 2500萬 來買這個房子？「這算數也太神奇了吧。到底有誰這樣買房子？」





▲連賢明也在臉書表示，實在不懂這兩個怎麼會相加在一起變成台灣要投資 5000億美元。（圖／取自連賢明臉書）

