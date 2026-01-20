2500億美元信保 國發會：國發基金出資

▲國發會今（20）日下午補充，2500億美元擬由國發基金出資，並邀集公股、民營銀行共同參與，但對於國發基金出資比例、相關成數，國發會官方回應「相關細節規劃討論中，待確定後會再向國人正式報告。」（圖／本報資料照）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判上週談定，台灣取得15%不疊加關稅，其中條件包括台灣政府必須協助台灣企業赴美，提供2500億美元信保。國發會今（20）日下午補充，2500億美元擬由國發基金出資，並邀集公股、民營銀行共同參與，但對於國發基金出資比例、相關成數，國發會官方回應「相關細節規劃討論中，待確定後會再向國人正式報告。」



行政院副院長鄭麗君今表示，信用保證機制將在既有國家融資保證制度下另設專案，不動用中小企業信保基金，初步規劃保證成數約5至6成、承載倍數約15至20倍，估算實際所需信保專款規模約為62.5億至100億美元，並採5年分期、分階段建立，聚焦在高科技半導體產業。



國發會下午重複上午行政院發言，指政府承諾在我國業者自主投資下，以信用保證方式支持金融機構提供企業授信，支持金融機構提供最高2500億美元的企業融資，保證對象提供赴美投資的半導體、ICT及其他產業的台灣企業。



對於最關鍵的出資，國發會稱，擬由國發基金出資，並邀集公股、民營銀行共同參與，規模約為62.5億美元（約新台幣1976千億元）至100億美元（約新台幣3161億元）之間，並規劃保證倍數為15倍至20倍區間，搭配5成至6成保證成數；規劃依廠商實際需求，分5期挹注資金。



但對於國發基金出資比率，國發會則稱「相關細節規劃討論中，待確定後會再向國人正式報告」，並未多做說明；後續作業將與經濟部、財政部、金管會以及金融機構，在現行國家融資保證機制下，建立專案信保機制，陳報行政院核定後實施。

