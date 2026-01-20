2500億美元信保 鄭麗君：專款分5期 最高不超過100億美元

台美對等關稅談判底定，我談判團隊向美方提出「台灣模式」，除企業自主規劃直接投資2,500億美元外，政府也提供2,500億美元信用保證。針對這2,500億元的信保機制，行政院副院長鄭麗君評估，若以高科技廠商承保倍數大約在15到20倍設算，信保專款規模可達62.5億到100億美元之間，相關基金預計分5期規劃到位。

台美對等關稅歷經多次談判，取得階段性成果。行政院今日舉行「台美對等關稅談判說明會」，行政院副院長鄭麗君提到台、美雙方承諾建立雙向投資機制，我方則順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國打造產業聚落。

鄭麗君解釋，政府將協助台灣企業赴美投資2,500億美元，由企業基於國際布局自主規劃；另外，政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2,500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。她強調，這並非由政府直接出資，而是由政府建立信用保證機制。

行政院長卓榮泰也強調「台灣對美投資5,000億美元」是錯誤的說法，希望媒體及政治評論員或工作者避免引用，否則將使後續台美談判發生一些不必要的困擾。

各界關注2,500億美元的信保機制該如何建立？鄭麗君表示目前規劃不動用「經濟部中小企業信保基金」，而是利用國發會現有的國家融資保證機制。她指出，國家融資保證機制曾在離岸風電、重大公共建設等方面有相關執行經驗，未來會在這個機制下建立專案。

她也指出，若以授信額度上限2,500億美元設算，初步規劃高科技產業保證成數比中小企業略低、承載倍數則比中小企業略高，承保倍數大約15到20倍，預估信保機制專款規模達62.5億到100億美元之間。鄭麗君說：『(原音)因為是高科技產業公司，它的保證成數可以比中小企業略低，我們會在5到6成之間來規劃保證成數；也由於是高科技產業公司，它的承載倍數可以比中小企業略高，所以我們會在承保倍數15到20倍之間來規劃，也因此，我們預估信保機制最終實際所需的保證專款的規模會是62.5億到100億美金之間的區間。』

鄭麗君表示，由於MOU未載明年限限制，且融資須依企業需求提出申請、銀行審查後，在需要信保時才啟動，因此可分期建立規劃。她解釋，初步規劃將分5期推動，第一期到位五分之一後即可建立，並分期注入，細節仍待研議並由行政院長做最後決定。信保專款機制來源將依國家融資保證機制運作，由政府與銀行共同組成，政府部分考慮由國發基金籌措，並邀請公股銀行及民間銀行共同參與。

鄭麗君最後再次強調，投資MOU是在「根留台灣、佈局全球」的戰略目標下思考，以台灣模式支援我國產業進行有利的國際布局，並非「供應鏈外移」。(編輯：宋皖媛)

