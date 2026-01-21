2500億美元對美投資誰扛？ 專家：台積電供應鏈料成主力

台美關稅談判達成台灣企業自主赴美投資2,500億美元共識。學者、分析師今天(21日)都表示，美方將台積電先前加碼投資1,000億美元算入其中，剩餘1,500億美元差額，仍可能以半導體為主、AI伺服器為輔的投資補足，尤其台積電及其供應鏈料將成為主力，台積電再度加碼對美投資機率相當高，其餘則可能是台灣電子6哥的AI供應鏈投資。

台美關稅談判出爐，台灣可獲美國調降對等關稅稅率至15%不疊加，且232關稅有關半導體及其衍生品，還有既有的232關稅項目皆可獲最惠國待遇，與此同時，台灣企業也將自主投資美國2,500億美元等。美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)在台美完成談判後，接受美國媒體訪問時提到，這2,500億美元投資，已包含台積電2025年對美加碼1,000億美元投資。

針對剩下的1,500億美元投資差額如何達到？台經院產經資料庫總監劉佩真、資深產業分析師陳子昂21日受訪都認為，將是半導體為主力投資，AI伺服器為輔。

劉佩真表示，美方此次對台給予的半導體232關稅條款中，納入設備、材料豁免，無疑是希望藉此帶動以台積電為首的半導體供應鏈以「半導體園區」概念赴美投資，且由先前盧特尼克喊出台積電將對美再投資興建5座廠的說法來看，後續台積電料將繼續加碼赴美建廠。她說：『(原音)這樣試算其實就蠻大的金額，再搭配台積電他在法說會當中釋出這麼核彈級資本支出了，其實隱含台積電還是有可能在美國投資不只1,650億美金，就其他公司別來說，即便是封測廠比較大廠的部分，金額也很難過百億美金，所以在這個部分可能還是要以台積電為主力。』

陳子昂指出，台積電近期宣布在美國亞利桑納州購地，很可能至少加蓋1至2座廠，建廠金額約500億美元起跳，再加上氣體、設備等投資，金額應是相當可觀，另一方面，鴻海、廣達、緯創等「電子六哥」在美國德州打造的AI伺服器供應鏈，也可貢獻一部分投資金額，兩者相加應可滿足對美承諾的2,500億美元投資。

陳子昂認為，美國是全球最大市場，在半導體、AI需求殷切下，加上政治力的推波助瀾，台灣由企業自主對美投資的2,500億美元，料將在5年內落實。