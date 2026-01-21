2500億美元投資會進到立院審查？李淳：跟政府無關…是企業自主投資

台美關稅協議後續將進入立法院進行審查，國民黨多名立委不斷造謠投資金額為5000億美元，並批評掏空台灣、將會嚴審協議，引發外界擔憂。對此，前駐歐盟代表李淳今（21日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，自主投資與政府完全無關，沒有審理問題，要請其他政黨不要再干擾企業投資。

有關立院將審理台美關稅協議，李淳直言，企業自主投資2500億跟政府一點關係都沒有，所以沒有通不通過的問題。他提到，美國此次也會來台投資包括美光，投資方面是相互的。

廣告 廣告

李淳再強調，2500億美元投資的適用主體是企業，與政府沒有關係，也要拜託其他政黨不要再干擾企業投資。關於信用擔保額度，他表示，國發會已說會優先邀請銀行共同組成信保基金，信保準備金未必要經過立院，因為是自籌，非用公務預算。

李淳估計，信保所需專款為100億美元，分數年累積，不用一次到位；就像過去35年在中國累積至少6000億美元的投資，對美國的速度可能會快一點，但還是看申請狀況來處理。

(圖片來源：新聞放鞭炮)

更多放言報導

台積電赴美是自主投資！李淳指關稅前魏哲家早承諾擴廠：2036年前有八成製程留台…沒掏空一說

前駐歐盟代表李淳讚對等關稅15%「成果來之不易、接近滿分」：部分媒體稱台企投資5000億不符事實