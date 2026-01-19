2500億美元政府擔保還款 黃敬平：這不就是納稅人的錢？

台美關稅15％且不疊加，台灣承諾企業直接投資2500億美元、政府提供2500億美元信用保證，合計5000億美元。國民黨桃園市議員黃敬平認為，政府的信用保證，難道不用為企業在美國投資失利幫忙還款嗎？這些錢不就是納稅人的錢？「我當然相信盧特尼克！」盧特尼克接受專訪時就是說5000億美元！

對於台灣承諾企業直接投資2500億美元、政府提供2500億美元信用保證，合計5000億美元，經濟部長龔明鑫日前表示，不太適合把它加起來，畢竟「蘋果跟橘子不一樣」。蘋果是蘋果，橘子是橘子，也就是說投資是投資，跟金融的信用保證支援是不同形式。

廣告 廣告

前駐歐盟代表李淳16日接受民進黨直播節目專訪時表示，部分媒體將企業投資、信用擔保錯誤加總為5000億美元。實際上，企業投資金額僅為2500億美元，而涉及政府2500億美元信用保證，屬於融資工具，依金融實務，政府僅需提列約3％至5％的保證準備金。

國民黨桃園市議員黃敬平19日在中天電視《大新聞大爆卦》表示，美國商務部長盧特尼克自己都說了，是要相信鄭麗君說的？還是盧特尼克說的？「我當然相信盧特尼克！」盧特尼克接受專訪時都是說5000億美元！

黃敬平解釋，什麼是2500億美元信用保證？企業到美國投資，政府當擔保人，借錢的人還不出錢，保證人也有法律責任，也有償還義務。銀行扣不到企業的錢，就來找保證人！這時候政府要不要幫忙還錢？當然要！政府的信用保證，難道不用為企業在美國投資失利幫忙還款嗎？這些錢不就是納稅人的錢？

黃敬平直言，民進黨一直說，前面的2500億美元是企業直接投資，後面的2500億美元是政府當擔保而已，是銀行借錢給企業，所以只有2500億美元，沒有5000億美元。他強調，「我相信盧特尼克！我相信就是5000億美元！」

【看原文連結】