2500元見面會變翻車現場！網紅「婉晴」遭惡搞淪警示戶 黑歷史爆

娛樂中心／程正邦報導

婉晴生日想辦粉絲見面會，要想參加的網友先私訊她匯款。（圖／翻攝自IG @wanq.ing54）

一場21歲的生日派對，竟演變成法律與輿論的攻防戰。自稱網紅的台中女大生「婉晴」，近日因宣布舉辦生日見面會並開出2500元的高價門票，引發全網瘋傳與撻伐。原本試圖透過感性分享心路歷程與粉絲互動，沒想到價格與活動內容的極大落差，不僅讓她被戲稱為「蕭貪網紅」，更遭到酸民集體惡搞，導致銀行帳戶被凍結。

婉晴（左）近期公布生日見面會門票，每人2500元，被網友怒噴「要不要直接去搶」。（圖／翻攝自IG @wanq.ing54、 Threads ）

票價比韓星還貴？神祕「付錢才給地址」引疑慮

整起風波起源於婉晴在網路發布的活動資訊。這場預計於5月1日舉辦的見面會，每人收費高達2500元，網友隨即翻出韓國男團NCT成員徐煐淏（Johnny）的見面會票價也才約1700元，紛紛嘲諷：「到底是誰給妳的勇氣？」面對輿論壓力，婉晴雖悄悄將票價調降至1500元，但爭議並未就此停歇。

廣告 廣告

婉晴在報名表單中提到，活動內容包括聽她分享心路歷程、一起互動吃飯，並歡迎粉絲攜帶生日禮物。然而，最令外界詬病的是，具體活動地點在付錢前完全保密，僅稱「匯款加入群組後告知」，這種缺乏透明度的作法，讓不少網友質疑其專業度，甚至直言：「這不是見面會，這是買一個心酸。」

台中女大生婉晴宣布舉辦生日粉絲見面會，收費卻意外成為焦點，不只引發網友熱議，還被拿來與韓國偶像活動相比，討論聲量一路延燒。（圖／翻攝自婉晴IG、網路）

酸民發動「1元攻勢」！帳戶慘遭舉報詐騙

不滿定價策略的網友在社群平台 Threads 發起反制。多位酸民故意轉帳「1元」到婉晴的帳戶，隨後向警方檢舉該帳戶涉及詐騙，動導致婉晴的帳戶被銀行列為「警示帳戶」，所有功能瞬間癱瘓。相關討論在網路上迅速擴散，不少人留言幸災樂禍：「這就是過度收割粉絲的後果。」

對此，婉晴本人不再沉默，她在社群上強硬回擊，強調不公開地址是為了保護宴會廳免受不速之客干擾，並聲稱已掌握轉帳酸民的個人資料，「我不介意陪你們慢慢玩」。她表示自己一直在觀察網友整理的「婉雞百科」並進行自我調整，警告惡搞者切勿以身試法。

范母生前疑似30萬手術費遭婉晴騙走，導致遲遲無法開刀，「生日變忌日」引發熱議。（圖／翻攝自Threads）

過往爭議再被挖：曾因母喪回應方式遭出征

事實上，婉晴的爭議並非第一樁。她因特殊外型、獨特的行事風格，在Instagram上累積4萬多名粉絲追蹤，但因涉嫌虐待寵物兔、虐待父母遭網友撻伐。

去年10月，婉晴在母親過世後於網路發聲，卻因回應網友的語氣被認為過於輕佻，引發輿論反彈。雖然她隨後公開道歉，坦承自己年少輕狂、曾偷拿家裡的錢，直到失去母親才追悔莫及，但該事件已在網路上留下負面標籤。

婉晴公開道歉，認為過去太相信人，分享自己的故事才會被網友攻擊。（圖／翻攝畫面）

如今，生日會事件再次將其推上火線。法律專家提醒，集體利用「轉帳1元」惡意舉報帳戶，可能涉及刑法「誣告罪」或「妨害電腦使用罪」；然而，網紅辦理收費活動若資訊不透明，亦可能觸及《消保法》的消費糾紛。這場「21歲生日會」能否順利舉行，已成為網紅界關注的負面教案。

更多三立新聞網報導

拒步南韓後塵！台美關稅協議成2026生死戰 賴憲政豪賭：3月不過請雞排

不捨淚別！雙胞胎貓熊今歸還中國 日本54年來首見「貓熊空窗期」

「專利流氓」勒索！友達赴美出征傳捷報：22年來首家台廠勝訴

拆夥地下錢莊遭討2700萬！夫妻流亡每日換宿 驚見愛女個資落黑幫手

