250kg大黑熊「強佔地基37天」居民嚇壞 「熊聯盟」靠1招成功驅離

一隻大黑熊佔據加州一處民宅地下空間。翻攝熊聯盟臉書



熊患也出現在美國加州！根據媒體報導，加州洛杉磯的艾塔迪那（Altadena），一名屋主表示，一隻體重約250公斤重的巨大黑熊，竟在他家中地基下方挖出一個巢穴，甚至佔據了37天，造成屋主一家不得安寧。面對「黑熊」惡鄰，屋主找了政府的專家嘗試誘捕都失敗，最後找到「熊聯盟」（The Bear League）的非營利組織，靠1招成功驅離這頭黑熊。

根據《紐約郵報》報導，這隻體重約250公斤重的巨大黑熊，連續37天躲在屋主強森（Ken Johnson）家中地基下方，強森一家人被黑熊搞得天翻地覆。從感恩節、聖誕到元旦假期都不得安寧。

這隻黑熊甚至破壞管線，強森一家人在嚴寒冬天沒熱水洗澡，叫苦連天。強森也向加州漁獵局（CDFW）請求協助，但CDFW專家多次嘗試誘捕未果，強森面對媒體採訪時，認為CDFW根本無法提供任何協助。

強森只好尋求熊聯盟提供協助。熊聯盟是一個成立已有30年的非營利組織，總部設於加州太浩湖（Lake Tahoe），附近長期以來都有熊類闖入住家的問題。熊聯盟有約220名受訓志工與超過2500會員，甚至1天可處理8起熊驅離行動。

熊聯盟志工攜帶招牌裝備「填充植物油的漆彈槍」，日前鑽入強森家的地基下方空間作業，除了朝熊隻後方或臀部射擊，製造刺激迫使牠離開。熊聯盟事後也在臉書公布驅趕畫面顯示，志工射擊時高喊「快走、快走」，也順利將可怕黑熊驅離強森的住宅。

熊聯盟發言人表示，這隻被暱稱為「Un-Bear-a-Bill」（令人無法忍受）的黑熊，是他見過體型前三大的黑熊之一。強森感謝熊聯盟的幫助，表示一家人終於可以恢復平靜的日子了。

