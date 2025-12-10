即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

藍委陳玉珍提出相關修法草案，明定一定數額的助理費由立委「統籌運用」而且「免檢據核銷」，目前已有252位國會助理參與聯署要求撤案，外傳更有6位朝野立委向自家助理施壓，不准他們參與連署。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（10）日表示，民進黨團不存在這個問題，但對於為了特定人員而量身定制的修法，「我們不以為然」，應回歸到制度的基本面，也希望立法院長韓國瑜要堅持制度性的體制。





針對陳玉珍本次提案「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」，由國會助理個人所發起之撤案聯署，截至12月10日上午11時為止，已有44間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立院黨團，共計75間辦公室及252位助理參與聯署，並且持續增加中。

今早10時，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪。記者提問，助理費部分陳玉珍提案修法，現在傳出朝野總共有6位立委禁止助理助理簽連署，也有包括民進黨立委？

對此，鍾佳濱表示，首先必須要釐清，所謂「除罪化」的前提就是原來是有罪責罪名的，「分見於」《刑法》還有《立法院組織法》，到底能不能幫助除罪？其實要回歸到相關《刑法》的規定還有《貪污治罪條例》。

鍾佳濱不諱言，問題本質不應是特定人員的行為，要免除他之前依法要追訴的刑責，而是要回歸國會助理本身，是接受國家資源、立法院聘僱來襄助立委完成他的職務的人，這對他們而言是一個重要的工作，因此正辦應該是要推動「公費助理任用條例」，將整個公費助理的任用法制化、透明化，才不會讓相關費用的支用，造成不必要的司法爭議。

鍾佳濱提及，民進黨團對於為了特定人員而量身定制的修法，「我們不以為然」，應要回歸到制度的基本面；再說所謂「除罪化」的設計可能會讓人有所疑惑，到底去修《立法院組織法》，真的在司法實務上會對之前的行為產生「往前回溯」的效果嗎？這點可以留待討論，但希望討論的問題不是放在「除罪」，而是應怎麼樣建立一個「公費助理制度」，可以幫立院能夠有效問政，這才是「正辦」。

因此，鍾佳濱說，民進黨團主張在明天的立法院司法及法制委員會，應該來安排包括公費助理任用條例的審議，來以正視聽。

至於是否有禁止黨內立委助理參與連署，鍾佳濱則澄清，民進黨團不存在這個問題，而是國會助理工會將在週五（12日）向韓院長提出訴求，這是國會公費助理維護自己的工作權益應該支持。

他喊話，民進黨團希望韓院長能秉持推動制度化可長可久的精神，不要像過去一樣，遇到立院本身違法亂政的這些作為，就縮起來不處理，「我們還是希望韓院長除了在公費助理一事要堅持制度性體制外，其他方面也要堅持立院合法合憲的應有作為」。







原文出處：快新聞／252人連署「反助理費除罪化」 民進黨團：反對量身定制的修法

