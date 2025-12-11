252名助理怒吼反除罪化 籲助理們明日集結自救 民進黨團、陳昭姿現身簽名力挺

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱等多位民進黨立委在立院司法及法制委員會外，連署聲援國會助理捍衛應有的勞動權益，並反對國民黨立委陳玉珍等提案修法，反助理費除罪化。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提案擬將助理費除罪化修法，要將立院編列公費助理費「直接發到立委手中」，授權立委統籌運用且免檢據核銷，而本案也在5日付委審查，消息一出立刻引來252名立委助理連署要求撤案。今（11）上午更到立院紅樓3樓邀請各黨派立委連署支持，民進黨團不少立委也到現場參與連署，民眾黨立委陳昭姿也到場連署支持。

為了反對陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，助理工會今早便來立院紅樓3樓司法法制委員會門口外，邀請朝野立委一同連署支持撤案，共同守護勞權。其中，民進黨團幹事長鍾佳濱和黨團幹部陳培瑜、沈伯洋、范雲、張雅琳、林月琴、許智傑、及立委陳秀寳等人，以及民眾黨立委陳昭姿，都在現場簽署表達對助理工會的支持。

民進黨團幹事長鐘佳濱表示，很多民進黨立委剛出社會時，都會選擇國會助理當作第一份工作。現在成為立委之後，一樣會仰賴國會助理完成人民託付的工作，因此會義無反顧站出來聲援國會助理。

他表示，民進黨團以實際行動證明，全力支持保障國會助理工作權，支持更健全、透明國會助理制度，並藉司法及法制委員會排審「立法院公費助理任用法」草案，抵抗其他少數有貪汙意圖的立委訂出自肥法案。

民進黨立委陳秀寶鼓勵助理勇敢站出來，並表示如果不為自己發聲，還有誰為他們努力。她指出，現行制度不一定完美，但至少也有80分，立委不能因為私心就破壞制度、損害助理權益。陸續參與連署的國會助理已將近300人，也許有些辦公室有壓力，但這是所有助理的事，不分黨派。

民眾黨立委陳昭姿表示，每位立委都有權利提出自己認為適當的法案，但在法案中被影響權益的國會助理們，當然也有權利為自己權益發聲。

民眾黨立委陳昭姿表示，每位立委都有權利提出自己認為適當的法案，但在法案中被影響權益的國會助理們，當然也有權利為自己權益發聲。「我辦公室的每一位同仁，都簽署助理工會的連署單」。

至於民眾黨是否另外提案，陳昭姿表示，黨團總召黃國昌有請長期擔任民代的民眾黨立委黃珊珊、林國成研議，至於版本必須再深入討論，「不會往全面除罪化的方向」。

截至上午11時止，已經有44間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立院黨團，共計75間辦公室、252位助理參與連署，並且持續增加中。

立法院國會助理公會今早也發出公告，呼籲國會助理在明日（週五）能暫時放下手邊的工作，在上午9時15分到立法院大門集結，共同發出心聲。「為我們自己的權益站出來！我們必須展現團結的力量，共同發出我們的心聲，唯有自救，國會助理才能有未來！」

立法院司法及法制委員會今審查「助理費除罪化」修正案，多位民進黨立委將反助理費除罪化手舉牌放在會議桌上。而提案修法的國民黨立委陳玉珍並未現身。