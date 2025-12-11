2520元的復仇！便當店離職員工惡搞老闆 叫她外送21個便當然後關機

曾女訂21個便當卻惡意棄單，被判罰5000元。示意圖

曾姓女子去年2月從高雄一家便當店離職，疑因在職期間與老闆潘女相處不睦懷恨在心，竟在離職半年後冒用他人名義打電話向潘女訂購21個便當，並指定要送到兒童醫院，再關機惡意棄單。高雄地院審理後，依詐術使人損害財產罪判她罰金5千元，得易服勞役。

判決指出，潘女在高雄經營一家便當店，曾女本是該店員工，但已於去年2月離職。

去年8月21日上午9點多，潘女便當店接到電話，有客人指定要訂購單價120元的綜合便當共21個，總價2520元，並指定送到高雄長庚兒童醫院大門口。當天中午，潘女店家完成便當製作並派人員外送後，21個熱騰騰的便當於上午11時19分送達指定地點，但外送人員撥打訂購人電話，卻始終關機未開，才發現被惡意棄單。

廣告 廣告

潘女提告後，檢警查出訂購手機為曾女申請門號，但曾女辯稱，門號是為網友申辦的，並非她自己使用，後來網友沒拿走SIM卡，她就將卡片隨手丟了等，否認犯行，直到檢方起訴後，曾女在審理時才自白認罪，被依詐術使人損害財產罪判處罰金5千元，可易服勞役5日。可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中

消防圈吸金風暴／鳳凰獎得主翻車！分隊長變吸金巨頭 傳「下訂400萬英國豪車」月月爽出國

消防圈吸金風暴／正妹挺身揭消防分隊長吸金 全台恐逾500位警義消受害