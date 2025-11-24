253萬長輩仍在開車騎車 醫師：不是不能開而是要更安全的開

醫師把高齡開車得失講給長輩聽，提醒退化不是錯，忽略自身安全才危險。圖／公路局

台灣邁入超高齡社會，長輩依舊騎車、開車在路上奔波，卻也在不知不覺中增加了交通風險。尤其70歲以上人口逾253萬人，面對身體退化與道路安全的拉扯，高齡用路議題早已變成全台都必須正視的一堂課。交通部啟動「高齡換照新制」與「醫師出任務」講座，就是希望陪著長輩一起更安全、也更安心地走下去。

高齡換照新制將於115年5月正式上路。根據估算，全台70歲以上持有駕照者人數182.6萬人，隨著高齡化社會，還會一路增加、10年後會達272萬人。這代表未來道路上，每4台車、就可能有1台是長者駕駛。隨著年齡上升，反應、視力、認知功能都逐漸衰退，風險自然也提升。

從警政署近年交通事故資料中，42萬多件汽車事故裡，75歲以上高齡駕駛造成的「行人死亡率」為全齡最高，甚至是41～64歲族群的2.44 倍。令人吃驚的數據是65歲後，每增加1歲，造成行人死亡事故風險增加4.5%，75歲後，這個風險暴升到11.3%，而且高齡駕駛自身死亡風險，也會隨年齡每年增加8.8%。

這些冰冷數字背後，是每一位爸爸、媽媽、阿公、阿嬤的生命安全。因此，政府不得不面對一個現實問題：如何讓長輩「繼續行動自由」，同時「更安全地用路」？為了讓高齡者真正意識到駕駛風險，交通部公路局今年在全國舉辦 7 場「高齡換照講座：醫師出任務」。

首場於11/24在高雄凱旋醫院舉辦，講座由凱旋醫院副院長黃敏偉主講現場氣氛溫暖、互動熱絡。身體退化不是錯，但要知道它會影響開車。從視力變差、反應變慢，到認知下降都會影響判斷，一失準，就會造成閃避不及、或是誤踩油門，尤其有些長輩長期服用藥物，藥物的副作用也會讓駕駛危險性增高。黃敏偉表示，政策目的不是限制行動，而是透過專業醫學評估及科學檢測，協助長輩安全用路，照顧長者的交通安全。

同時，高雄市區監理所也向民眾解說高齡換照新制與分級關懷的理念。講座設有有獎徵答，讓長輩從互動中真正理解政策內容115年5月高齡換照新制正式上路。高齡換照新制度重點如下：

●需通過體格檢查

●需通過免費安全教育課程

●需通過危險感知體驗 ●領到新駕照，效期5年（至75歲）

●75歲以上維持「每3年換照」

「醫師出任務」講座，由醫師透過醫學角度與長輩面對面的交流，是要幫助高齡者自我察覺身體機能、以及感知退化對用路安全的影響。公路局也提醒，高齡換照115年5月起實施，年滿70歲以上的長者，於收到監理所（站）的通知再行換照即可，不需要提前要求換照。接續場次將分別在臺中市、新竹市、南投縣、屏東縣、彰化縣及臺東縣舉辦。

高齡換照新制將自115年5月上路，協助長輩在能開車的同時，也能更安心地回家。圖／公路局



