254.9萬投資人看過來！二月將除息的台股ETF一覽 4檔年化息率破10%

二月要除息的ETF中，包括中信關鍵半導體（00891）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、群益台ESG低碳50（00923）、主動群益台灣強棒（00982A）共 4 檔的預估年化息率超過 10%。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 台股ETF持續發熱，82 檔台股ETF受益人來到 12,249,944 人新高，其中二月份共有 22 檔台股ETF即將除息，預計 2,549,929 位投資人能期待息利雙收。

在本月要除息的ETF中，包括中信關鍵半導體（00891）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、群益台ESG低碳50（00923）、主動群益台灣強棒（00982A）共 4 檔的預估年化息率超過 10%。其中，半年配的 00923 本次預估每股配發 1.71 元寫下新高，也是 22 檔中金額最高，同樣半年配的 00913 此次也要配 1.6 元，單次配息率超過 5% 超吸睛；主動式ETF方面，00982A 也擬配 0.377 元，金額則為該檔ETF上市以來新高。

廣告 廣告

進一步觀察，還有許多小資族每個月定期定額的常客，像是國泰永續高股息（00878）此次也擬配 0.42 元、元大台灣ESG永續（00850）擬配 0.8 元，中信關鍵半導體（00891）則擬配 0.75 元。由於本月適逢農曆春節長假，多檔除息高峰落在 2 月 26 日，欲參與除息的投資人最後買進日在 2 月 25 日。

群益台ESG低碳50 ETF經理人邱郁茹表示，台灣科技企業是全球 AI 產業最重要供應商，AI 發展推動台積電及其他科技龍頭企業獲利大幅增長；傳統的市值型ETF單押台積電（2330），當「神山」休息時，傳統市值型ETF績效較不易有表現。然而，新一代市值型ETF是採均衡布局台積電及其他科技龍頭，更能全面享受 AI 帶來的題材輪漲機會。建議投資人可挑選持股特色為「高含積量」、「高 AI」的龍頭股，台積電占比 4 成以上的新一代市值型ETF，更能掌握科技股多頭的增長潛力。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

這檔市值型ETF很能配！00923配息創新高 單次息率衝破6%

00982A最新配息0.377元創新高！預估年化配息率逾10% 2/26日除息