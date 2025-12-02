256億潛艦沒錨就出海？徐巧芯砲轟:為避免跳票罔顧安全

立委徐巧芯昨(1)日在立法院外交國防委員會針對海鯤號潛艦海測爭議進行質詢,直指海鯤號在錨機損壞的情況下仍執行海上測試,質疑這是「政治性海測」,將造價256億元的首艘原型艦安全當兒戲。

徐巧芯引用鏡報獨家報導指出,海鯤號最近一次海測時錨機正在原廠調校,船艦在沒有錨的情況下就出港測試,拿全體船員生命開玩笑。國防部參謀長回應,錨機已送回原廠檢修更換零件,預計12月中回裝,且潛艦在潛航時不會使用錨,僅用於進出港或航經狹窄水域,當天主備用動力系統正常,並有兵力全程戒護。

徐巧芯反擊表示,既然錨機是必要設備,為何不等12月中修好後再測試?她一針見血指出:「因為12月中錨機才要修好,如果不先讓他出去,11月的海測就要跳票了!所以才說很安全就讓他先出去。」她質疑為了避免再度跳票的批評,國防部和台船才會讓船艦在錨機損壞情況下冒險出海。

徐巧芯嚴厲批評台船引用船舶法辯護,強調對艦艇應該更加嚴格而非更鬆散。她質問:「如果這樣可以接受,以後所有海測都可以在沒有錨機的情況下進行嗎?完測後出海錨機壞了也照樣開出去無所謂嗎?」 徐巧芯強調關注四大問題:錨機損壞的安全問題、測試數據的準確性問題、國防部應嚴謹監督台船而非幫忙洗地,以及海鯤號相關人事更迭過快問題。她點名台船從鄭文隆之後又換兩次董事長、黃曙光離職、唐華調崗位,這種人事拼裝車很難讓外界安心,呼籲國防部長讓相關人員穩定下來。

