258支球隊齊聚切磋 諸羅山盃少棒賽熱鬧開打

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】今年邁入第28屆的諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，已是國際知名的少棒競技場，12/21日在嘉義市立棒球場舉辦開幕典禮，共有258支球隊齊聚，在黃敏惠市長、陳姿妏議長分別擔任開球投手，投出漂亮好球後，宣告賽事隆重開幕；今年諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽一開放報名即爆滿，共有258支國內外勁旅參賽，其中包括日本新潟JBC、東西、東北、JBCS、日僑雷公隊、新加坡BCS、韓國光州、香港純陽、聖安德烈等9支外國球隊，諸羅山盃持續扮演基層棒球與國際交流的重要平台。

嘉義市長黃敏惠。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.21）

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市在近日迎來320+1嘉義市城市博覽會、國際管樂節及諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽等許多重大活動，展現嘉義市以文化、音樂與體育與世界交流的成果，今年諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽再度迎來258支勁旅齊聚棒球原鄉-嘉義市，透過棒球運動交流學習；諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽是台灣國手與世界冠軍的搖籃，中華隊在世界12強棒球賽奪冠，中華隊28位選手名單中，有18人打過諸羅山盃少棒賽，感謝眾人努力，共同擦亮這個重要的運動賽事品牌，也希望更多人前來觀賽，為所有努力的選手送上加油。

黃敏惠市長(左4)、陳姿妏議長(左2)準備擔任開球投手。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.21）

市府教育處郭添財處長指出，本屆賽事特別邀請在嘉義市僑平國小、民生國中及嘉義高中完成三級棒球培訓的中華職棒統一7-ELEVEn獅隊陳重羽、陳重廷擔任代言人，他們在職棒舞台上展現的實力與韌性，是小選手們追夢路上的榜樣，期盼鼓舞孩子們勇於挑戰，從棒球場出發，開啟更多可能；本屆諸羅山盃同步在嘉義縣市熱血開打，吸引258隊與9國勁旅參賽，以棒球熱力呼應城市博覽會的核心理念，展現嘉義市以運動、文化與創意交織的城市魅力。

立法委員王美惠。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.21）

今天出席開幕儀式的立法委員王美惠表示，諸羅山盃少棒賽是台灣棒球重要的搖籃，台灣的棒球運動，從基層扎根，也讓嘉義成為棒球的原鄉，而孕育出無數站上世界舞台的選手，感謝所有教練、家長與工作人員的長期付出，讓孩子們能安心追逐棒球夢想。