258支球隊齊聚切磋 諸羅山盃少棒賽12/19日開打

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪、郭政隆／嘉義市報導】邁入第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，即將於12月19日至25日在嘉義縣市12面球場盛大展開，今年包含9支外國球隊在內，共計258隊參賽，展現國內外棒球少棒的熱情與實力；嘉義市府12/11日於嘉義市立KANO棒球場舉行記者會，邀請全國各地棒球愛好者蒞臨棒球原鄉觀賞精彩賽事，共同感受基層棒球的熱血與活力，見證精彩對決。

嘉義市林瑞彥副市長。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.11）（圖／記者郭政隆攝，2025.12.11）

嘉義市林瑞彥副市長表示，嘉義市 KANO 棒球場自 1918 年成立以來孕育無數傑出選手，象徵嘉義人永不放棄的 DNA，期勉小選手們不僅作為參賽者，更作為嘉義市的主人，以熱情款待外縣市與國外隊伍，讓大家感受到嘉義的溫暖與真誠，也祝福所有選手都能有最佳表現，並期盼冠軍能留在嘉義市。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊陳重羽、陳重廷兩位選手作為本屆球賽代言人。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.11）

教育處郭添財處長指出，本屆特別邀請在地成長茁壯的中華職棒統一7-ELEVEn獅隊陳重羽、陳重廷兩位選手作為代言人，兩位皆在僑平國小、民生國中及嘉義高中完成三級棒球培訓，於2017年中華職棒季中選秀會獲統一7-ELEVEn獅隊第一及第二指名；陳重羽選手更於2018、2023年兩度獲選中華職棒年度最佳十人獎捕手獎項，並入選第六屆世界棒球經典賽資格賽中華成棒代表隊，兩位選手的亮眼表現不僅讓我們倍感光榮，也是所有參賽選手學習的榜樣。

陳重羽、陳重廷分享、回憶兒時在僑平國小接觸棒球的經驗。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.11）

本屆賽事兩位代言人陳重羽、陳重廷也分享，回憶兒時在僑平國小接觸棒球的經驗，是他們成長過程中最純粹、最快樂的時光，小學時能在球場奔跑、專注練習，是培養興趣與韌性的關鍵；即便在求學與訓練之間曾遇到挑戰，這段歷程始終成為延續棒球夢的重要力量；兄弟倆勉勵現場小選手們，把握這段能盡情揮灑與探索的年紀，該讀書就讀書、該練球就練球，開心享受棒球帶來的單純與熱情。

有嘉義鐵人之稱的嘉義市議員陳家平。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.11）

長期投入基層體育發展，有嘉義鐵人之稱的嘉義市議員陳家平在出席開幕活動中表示，今天是為來自國內外的少棒小將們加油打氣，嘉義人有「KANO精神」嘉義更是棒球的發源地，棒球文化深厚，諸羅山盃不僅是球技的交流，更是對在地棒球精神的傳承，期勉所有參賽的小選手們，不論勝敗，都要盡情享受在球場上的每一刻，並從中學習團隊合作與運動家精神，他也將持續爭取資源，優化體育設施，成為選手們最強力的後盾。