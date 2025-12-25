258隊熱戰 諸羅山盃少棒賽落幕

第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽7天賽事於25日落幕，共有258支國內外球隊，在嘉義市12座球場完成344場球賽，高年級組冠軍日本JBCS隊、亞軍台北市福林國小藍隊，副市長林瑞彥期勉選手們發揮KANO精神永不放棄，並相約明年再聚。

今年第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽自19日開打，連續7天在嘉義市立棒球場、運三乙棒球場、嘉義大學新民校區、港坪運動公園、興嘉棒球場等12座球場比賽，小選手們以球會友，切磋球技，球場比拚激烈，場邊啦啦隊加油聲此起彼落，帶動民眾觀賽熱情，賽會25日落幕。

嘉市府教育處公布比賽成績，並由林瑞彥頒獎給優勝團隊及表現優異的個人獎，高年級組團體獎第一名日本JBCS、第二名台北市福林藍隊、第三名日本新潟JBC、第四名嘉義縣同仁隊；低年級組團體獎第一名台北市福林綠隊、第二名新北市土城、第三名桃園龜山、第四名新北市眼鏡蛇。

林瑞彥表示，諸羅山盃是比賽球技的舞台，更是培育棒球選手成長的重要歷程，世界12強棒球賽奪冠的中華隊28位選手中，就有18人打過諸羅山盃少棒賽，足見諸羅山盃是台灣國手與世界冠軍的搖籃，期勉選手們發揮永不放棄的KANO精神，在每一場比賽累積經驗，持續精進球技。

教育處長郭添財恭喜榮獲佳績的隊伍，也期勉選手們珍惜在諸羅山盃的經驗及珍貴回憶，化為成長的養分，精進實力，期待明年更精采的表現。