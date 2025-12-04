25834483是你嗎？「千萬富翁」誕生了！發票獎金狂撒34.7億

財經中心／師瑞德報導

114年9-10月期統一發票於11月25日開獎，特別獎中獎號碼為「25834483」，中獎者可獲新臺幣1,000萬元。財政部統計，本期雲端發票及電子發票證明聯共開出101位中大獎幸運兒，包含特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬獎等四大獎項，獎金總額超過1億7,280萬元；其餘獎項總獎金更高達33億89萬餘元，合計發放獎金超過34.7億元。

財政部指出，101位大獎得主中，有80位使用載具儲存雲端發票，顯示使用行動載具儲存發票不僅方便，也大幅提高中獎機會。依載具種類統計，使用「手機條碼」中獎最多，共有40張中獎發票；其次為「會員載具」22張、「跨境電商電子郵件」6張、「儲值卡」7張、「公用事業載具」4張以及「捐贈發票」1張。

財政部進一步說明，手機條碼具備共通性，可整合各類載具並集中管理發票。民眾只要完成載具歸戶並設定領獎帳戶，每期中獎獎金即可自動匯入指定金融帳戶，省下親赴銀行領獎時間及每張4‰的印花稅。若尚未完成設定，仍可透過「財政部統一發票兌獎APP」兌領獎金。

為提升生活便利性與帳務管理效率，財政部與國內自來水、電力及瓦斯業者合作，推動公用事業發票綁定手機條碼服務。民眾可在超商繳費時出示手機條碼，即可儲存發票至雲端，享有統一管理與自動對獎的便利。

財政部特別呼籲民眾多加利用電子載具儲存雲端發票，並依序完成雲端發票「四部曲」：一、安裝統一發票兌獎APP，二、申請或綁定手機條碼，三、設定領獎帳戶，四、完成載具歸戶。如此一來，不但能享有自動對獎、中獎主動通知與獎金自動入帳的便利，也能避免發票遺失或忘記領獎的遺憾。

此外，雲端發票還享有專屬獎項福利，包括每期百萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組及500元獎315萬組，讓民眾多一次對獎機會，增加中獎可能。

若有相關疑問，財政部提供24小時客服專線412-8282（手機請加02）協助民眾解答；或可至財政部電子發票整合服務平台網站：https://www.einvoice.nat.gov.tw/查詢更多資訊。

