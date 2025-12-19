259家業者挨罰1089萬！新北第6波違法雇主名單出爐 未給加班費最嚴重

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

新北市勞工局今（19）日公布2025年第6波違法雇主名單，共計開罰259家事業單位，總罰鍰金額達1,089萬5,000元。違規態樣以違反《勞動基準法》最為常見，其中未依法給付加班費為最大宗，其次為未依約全額給付工資，以及未依法置備或逐日記載出勤紀錄。

新北市勞工局公布今年第6波違法雇主名單，其中「達岳運動用品」屢次違反同一規定，遭罰20萬元。（圖／新北市勞工局提供）

勞工局指出，在其他法規方面，違反《職業安全衛生法》以未提供必要安全衛生設施最為普遍；違反《性別平等工作法》則多為雇主知悉職場性騷擾事件後，未採取立即有效的糾正及補救措施；違反《勞工退休金條例》主要為未依法給付資遣費；另有2家業者違反《最低工資法》，給付工資未達最低工資標準。相關違法名單已全數公布於「新北勞動雲」違法雇主查詢專區。

廣告 廣告

本次名單中，多家業者因情節重大遭重罰。其中「達岳運動用品」未依法計給加班費，已第5次違反同一規定，遭裁罰20萬元；「全勤流通」僱用勞工逾900人，卻使勞工單月延長工時高達101小時，且已第4次違規，同樣被罰20萬元。另上市公司「漢唐集成」以定期契約聘僱為由未採計年資，導致退休金給付不足，且逾法定30日給付期限，遭裁罰30萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，因應勞基法罰鍰上限提高至100萬元，新北市已公告修正裁罰基準，將依違規次數、僱用人數及違法情節決定罰鍰金額，上市或上櫃公司將加重裁罰20%。此外，實收資本額逾1億元的事業單位，即便是初次違反，也將依勞動部共通性原則，加重罰鍰自5萬元起跳。

勞工局呼籲，雇主應確實遵守勞動法令，保障勞工權益，避免因違法而面臨高額罰鍰，影響企業形象與勞資關係。



更多FTNN新聞網報導

周休三日連署通過有機會實施？網吐槽：連放個颱風假資方都有意見

文雅雞蛋4600顆流入新北！新莊2業者賣給散客 消費者可退換貨

真的有地震！東部海域7:56發生規模4.2地震 宜蘭、新北最大震度2級

