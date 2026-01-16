26刀殘殺「芭樂公主」手掌剩皮黏著 軟爛男逃死！定讞

鄭姓女子中刀，送醫後不治。民眾提供



彰化芭樂園員工賴志忠不滿有「芭樂公主」之稱的鄭姓女友提分手，與張姓助理前往承租的芭樂園，將鄭女砍殺26刀致死，手段極其兇殘，把鄭女的左手掌砍到僅剩一層皮黏著，一審國民法官將賴男重判無期徒刑，二審也維持，全案再上訴，最高法院16日駁回上訴，全案定讞。

判決揭露賴志忠預謀殺害「芭樂公主」過程極為殘忍，2023年12月7日，賴志忠先買西瓜刀，再夥同28歲張男，兩人事先躲進溪州鄉的芭樂園。見鄭女出現，張男先用膠帶綁住鄭女雙腳，賴男持西瓜刀、水果刀朝鄭女猛砍。

遺體相驗，發現鄭女全身19處深逾1公分刀傷，包括左肩砍穿胸壁深入胸腔，左手掌4指幾乎斷裂；鄭女送醫搶救，因大量失血引發低血容性休克身亡。

調查指出，經營芭樂集貨場鄭女，只因向合夥人賴志忠提出分手，賴男心懷怨恨，預謀殘殺。賴志忠落網後坦承犯行，但並沒有真摯道歉、賠償。

一審判處賴志忠無徒刑，褫奪公權終身；二審認原審對認定事實、適用法律並無違背經驗法則或論理法則，均無任何違誤或不當，根據上開事實所為之量刑亦屬妥適，原判決自應予維持。駁回上訴。賴志忠上訴三審，遭最高法院駁回，全案確定。

