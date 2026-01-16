26刀砍死「芭樂公主」 分手男判無期徒刑定讞 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

經營芭樂集貨場被稱為「芭樂公主」的鄭姓女子，因與前男友兼合夥人賴志忠分手，引發賴男不滿，於是藉口集貨場之財務處理清楚，與張姓助理前往承租的芭樂園將鄭女砍殺26刀致死，彰化地院國民法官法庭判賴男無期徒刑，二審台中高分院駁回上訴；最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

賴男的張姓助理則被判刑3年6月，並應於刑之執行完畢或赦免後施以監護3年定讞。

這起情殺案發生在112年12月7日，上午9時左右經營芭樂集貨場鄭女向前男友兼合夥人賴志忠提出分手，賴男心懷怨恨，竟夥同張姓助理開車到被害人工作的芭樂園，疑談判不成，2人竟拿出預藏的西瓜刀，先將她雙腳綑綁後，再狂砍被害人雙手、雙腳、背部等，手法十分兇殘，鄭女手腳幾乎被砍斷。賴志忠於砍殺鄭女後，又持西瓜刀敲擊停在芭樂園外之產業道路上鄭女所有的自用小客車之前、後擋風玻璃、駕駛座玻璃及車門。

之後，賴志忠聽到鄭女開擴音講電話的聲音後，再次返回芭樂園，徒手取走鄭雅尹所有的IPHONE 13，而後於逃逸之路途上將之丟棄於路旁大排水溝內。鄭女經送醫急救，仍因刀刃砍傷造成大量出血，導致低血容性休克而死亡。

一審認為，被告賴志忠因為感情、芭樂場經營問題，竟夥同張錫麒共同殺害被害人，犯罪動機並無任何值得同情之處，從被害人生前與賴志忠交往的過程可知，被害人出資、讓賴志忠參與芭樂場部分經營，且被害人提出分手後，仍願意讓賴志忠在芭樂場工作，以維持其生活。

賴志忠砍殺被害人26刀，其中有19道砍傷深度超過1公分，傷勢很深，又是預謀犯案，手段殘忍，行為不法嚴重，雖然坦承犯行，但並未出於真摯的道歉、賠償，就其人格部分，仍以自我為中心，對於其與被害人的親密關係，以控制被害人為主，未對被害人生命的逝去感到後悔之意，而其家庭功能支持較低，不利於社會復歸。判處無徒刑，褫奪公權終身。

二審則認原審對認定事實、適用法律並無違背經驗法則或論理法則，均無任何違誤或不當，根據上開事實所為之量刑亦屬妥適，原判決自應予維持。駁回上訴。

賴志忠上訴三審，日前遭最高法院駁回，全案確定。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

