26包海洛因塞入肛門下體！苗栗2女1男人體運毒遭逮

苗栗有３位毒品人口將26包海洛因塞入下體和肛門，以人體方式夾帶毒品入境遭逮，近日苗檢將３人起訴。（圖／翻攝畫面）





苗栗縣警方日前獲報，轄內3位毒品人口（2女1男），竟然以人體運送588公克的一級毒品海洛因，3人將分裝成26包的海洛因塞入下體及肛門夾帶入境，去年落網後苗栗地檢署日期偵結起訴，依涉犯毒品危害防制條例運輸第一級毒品罪嫌，將3人提起公訴。

苗栗縣刑大接獲線報，轄區葉男、蘇女及羅女等3為毒品人口，以觀光名義出境，但實則以人體方式夾帶毒品入境，警方隨即報請檢察官指揮偵辦。

警方在機場埋伏逮人。（圖／翻攝畫面）

檢警嚴密監控下，掌握3人去年10月中於柬埔寨返台之際，直接前往機場抓人，當場自3人的下體和肛門內，起出包裹完整的26包一級毒品海洛因，總重588.54公克。

廣告 廣告

3人落網後苗栗地檢署向法院聲請羈押禁見獲准，今年1月5日偵結，蘇姓被告等3人均涉犯毒品危害防制條例第4條第1項運輸第一級毒品罪嫌向法院提起公訴。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

更多東森新聞報導

男大生公車上伸狼爪 猥褻同校女學生27分鐘！下場慘了

公司負責人偷吃人妻！激戰5次 大尺度對話曝光

「泰安第一湯」驚傳溺水意外 73歲翁警光山莊大眾池溺斃

