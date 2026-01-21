26國代表出席 研商反制通訊基礎設施遭蓄意破壞





台海週邊海底電纜屢傳遭到中國蓄意破壞，亦有其他國家面臨類似問題。為提升通訊體系的安全性與應變能力，我國外交部、交通部、數位發展部與美國、日本、澳洲、加拿大及英國等駐台機構合作，自1月21日至23日在台北舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）強化通訊基礎設施韌性」國際研習營，就強化通訊基礎設施韌性與確保關鍵網路安全穩定運作等議題進行交流。

我國外交部、交通部、數位發展部與美國、日本、澳洲、加拿大及英國等駐台機構合作，自1月21日至23日在台北舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）強化通訊基礎設施韌性」國際研習營，邀集26國、超過190位政府官員、專家學者及產業代表參與。

美國在台協會（AIT）表示，講者包括台灣交通部長陳世凱、數位發展部次長葉寧、美國國務院副助卿孔如璞（Robert Koepcke）、日本台灣交流協會代表片山和之，亦邀請到日本電信電話公司副社長執行董事暨事業開發室長柳瀬唯夫發表專題演講。

美國國務院副助卿孔如璞開幕致詞。（外交部提供）

研習營將探討通訊基礎設施在面對天然災害、網路攻擊、刻意破壞與意外損毀時的治理、保護與復原；討論重點將包括海底電纜防護與修復、地面與高空通訊系統韌性，以及衛星通訊在危機情境中的關鍵功能。

我國外交部進一 步表示，研習營以強化通訊基礎設施韌性為主軸，涵蓋天然災害、資安威脅、地緣政治風險及設施老化等挑戰，並涉及政策與治理、國際合作及公私協力等面向，探討海底電纜防護與修復，以及地面、高空與衛星通訊等重要議題。

除了專題演說，與會者將參訪台灣太空中心及宜蘭頭城海纜登陸站，實地瞭解台灣為強化通訊與數位基礎設施韌性，所採取的措施與實務經驗。 （責任編輯：殷偵維）