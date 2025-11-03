26年來都很不安…殺害高中同學妻 名古屋69歲婦：8月已做好被捕的心理準備

安福久美子涉嫌於26年殺害高羽奈美子。（翻攝自X）

26年懸案終於被偵破！日本名古屋家庭主婦高羽奈美子26年前在自宅遭到殺害，嫌疑人安福久美子遭到警方調查，起初從不配合，態度突然轉變，最終被依殺人罪逮捕，她坦言這26年來每天都很痛苦，「當警方今年8月來找我時，我就知道逃不掉了，也做好了心理準備。」

綜合《NHK》《讀賣新聞》報導，1999年11月，時年32歲的高羽奈美子在名古屋市西區公寓遭刺殺，該案件如今在經過26年後終於偵破，名古屋市港區的69歲安福久美子於10月31日因涉嫌殺人罪遭逮捕。

廣告 廣告

警方去年起將調查對象縮小至數百人，今年8月起多次約談安福久美子。警方透露，安福被捕後於偵訊中表示，「這26年間每天都很不安，連關於事件的報導都不敢看。每到事件發生日，心情就會低落、痛苦不堪。」

安福久美子坦言，因為不想讓家人與親戚蒙羞，因此相當害怕遭到逮捕，「但當警方今年8月來找我時，我就知道逃不掉了，也做好了心理準備。我對被害人感到非常抱歉。」

安福久美子在案發當時住在距離現場約10公里的公寓，大約10年前搬到現址，新住處僅離被害者丈夫住家約2個月。據悉，安福與被害者丈夫為高中同學，但不清楚她與高羽奈美子有任何直接關聯。

案發當時，高羽奈美子倒臥在玄關內側的走廊與客廳間，安福久美子向警方坦言，「刺完之後，沒有進客廳就逃走。」11月1日的現場勘驗中，安福根據現場情況作出說明，其陳述內容與26年的現場狀態幾乎一致。

更多鏡週刊報導

23歲日女殺害83歲鄰居老翁 被依現行犯逮捕認：確實是想割頸殺人

神戶跟騷殺人／「是我喜歡的類型」妙齡女慘被盯上 2天後慘死緩刑男刀下

東京上班族廣島遇死劫 強盜殺人嫌犯落網竟是16至18歲少年少女