26年前主演八點檔！賈永婕古裝扮相被挖出 本人自嘲：看起來有夠笨

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星賈永婕任職台北101董事長後話題不斷，尤其美國極限自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀登101的挑戰，她也被視為幕後功臣之一。近日，賈永婕曾演出八點檔的橋段再度被翻出，網友看了紛紛驚呼：「都沒變」。

賈永婕26年前曾擔崗連續劇女主角，如今相關片段再被挖出，從曝光畫面可以看到，她在《吉祥如意年年來》飾演「心蓮」一角，並穿著古裝亮相，試圖勸和正在吵架的阿姨跟母親，在劇中模樣顯得有些俏皮，與現今擔任董事長專業形象有些微落差。

廣告 廣告

網友一看到影片也全都笑翻，紛紛表示「賈董不只當過娛樂主播，還演過電視劇啊」、「賈董真的越活越年輕」、「賈董都沒變」、「不會講台語怎麼就覺得蠻好笑的」、「有沒有考慮賈董的感受」。

事實上，賈永婕5天前才轉發相關片段，形容當年的自己「看起來有夠笨」，就像一根木頭，由於正好是霍諾德爬101的前夕，她表示在這緊張時刻，「就讓大家一起笑一笑」。

賈永婕曾演過八點檔。（圖／翻攝自臉書）

