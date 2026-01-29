26年前演八點檔被挖！賈永婕求饒：演戲比當賈董難 當時沒修片網喊沒變

生活中心／賴俊佑報導

台北101董事長賈永婕積極促成美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101挑戰，讓世界看見台灣，獲得史上最棒台北101董事長美名，而賈永婕26年前演八點檔的橋段也掀起網友熱烈討論，被問及是否還會再繼續演戲，賈永婕用求饒口氣說「我到底是哪來的勇氣去演八點檔，感覺比當賈董還難」。

賈永婕26年前演八點檔的片段曝光。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕26年前八點檔片段被挖出！求饒喊：演技比當賈董難

賈永婕26年前在八點檔《吉祥如意年年來》飾演「心蓮」一角，首次演戲就擔任八點檔女主角，近日有網友挖出片段，賈永婕試圖勸和正在吵架的阿姨和母親，青澀模樣與現今擔任董事長的專業形象有些微落差，不過網友們表示「賈董真的越活越年輕」、「賈董都沒變」、「不會講台語怎麼就覺得蠻好笑的」。

事實上賈永婕也曾轉發相關片段，形容當年的自己「看起來有夠笨」，由於發文時間點是霍諾德即將挑戰徒手攀登台北101，當時扛下重責壓力的賈永婕想在這緊張時刻「就讓大家一起笑一笑」。

賈永婕今日受訪被問及是否還會再演戲，賈永婕笑說「登愣！(手勢打叉)絕對不可能」，但回頭看當時最青春、最青澀的畫面，其實也不錯「可惜當時沒有辦法修片」但有留下這樣的人生片段覺得很開心。

大S紀念雕像揭幕儀式 賈永婕會出席

另外，女星大S離世滿週年，由大S老公具俊曄親自設計的紀念雕像已經完工，預計將在2月2日進行揭幕儀式，賈永婕透露當天會出席。

