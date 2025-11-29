26年前犯天母殺人案 男躲印尼14年押回台

被雙手上銬的，就是26年前在天母，街頭追砍的通緝犯，躲印尼遭押回台。（圖／TVBS）

一起發生於26年前的天母街頭互砍事件，造成一死兩傷的血腥悲劇，近日有了新進展。當年判刑11年2個月的賴彥翰，為逃避刑責持假護照逃往印尼，並在當地從事貿易生意長達14年。然而，因個人資料異常引起注意，最終被查出台灣重罪通緝犯身分，在台灣與印尼警方合作下，這位47歲的逃犯已被押解回台，面對法律制裁。

被雙手上銬的，就是26年前在天母，街頭追砍的通緝犯，躲印尼遭押回台。（圖／TVBS）

這起事件可追溯至民國89年，當時在台北天母街頭爆發了一場約40人參與的青少年幫派互砍事件，造成一名19歲呂姓少年傷重不治。賴彥翰作為竹聯幫成員參與了這起暴力衝突，雖然他並非直接持刀砍人，但仍被法院判處11年2個月徒刑。由於當時他未被羈押且未限制出境，賴彥翰選擇逃往國外躲避刑責。

賴彥翰的逃亡路線先是於100年逃往香港，隨後轉往印尼。在印尼期間，他隱姓埋名並從事合法貿易生意，過著表面上正常的生活。然而，他的個人資料存在異常情況，引起了當地執法機構的注意，經查證後發現他竟是台灣的通緝犯。

國際刑警科偵二隊長陳思翰表示，台灣駐印尼的警察聯絡官與印尼警察及移民機關合作，清查資料異常的外國人時發現賴彥翰使用假名在印尼生活，因此於11月26日將其逮捕。

如今，時隔二十多年，賴彥翰終於被押解回台。在機場，這位身形略為圓潤、身穿灰色外套的男子被警方上銬逮捕。儘管他曾經逃避法律制裁多年，但終究無法擺脫過去的罪行，必須面對法律的審判。這個案例再次證明，即使躲藏海外，法網恢恢，疏而不漏。

