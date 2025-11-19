26年回憶掰 金石堂又少一家 出清大拍賣時間曝

網路購物盛行，讓不少實體書店出現營運困難，陸續歇業，台灣大型連鎖書店金石堂位在新北的板橋文化店，9月才宣布明年1月結束營業，如今屏東潮州店也宣布租約到期，將在明年3月1日停業，店家祭出清大拍賣，全館79折起、文具1折起。

經營26年、位在新北板橋的金石堂文化店，9月時宣布因租約到期，宣布將於明年1月結束營業，不再續租，並推出各項促銷活動，邀請老顧客回來敘舊，讓不少喜愛實體書店的民眾感到遺憾。

位在屏東潮州鎮的潮州店，開業已26年，近日同樣也因租約到期，決定結束營業，店家在臉書粉專上表示，「在最後這段相伴的日子裡，將用滿滿的回饋向民眾說聲謝謝」，即起至明年3月1日，祭出全館79折起的優惠，單筆滿1000元折100元、回頭書6本500元、文具1折起的優惠。

不少當地人看見書店熄燈消息感到不捨，「好可惜喔，這裡的環境很好，還有桌椅可以坐，重點是店員的態度都很好」、「從我國中時期兩層樓到現在，也很能撐了，真的辛苦了」、「謝謝金石堂陪伴的日子」、「希望還能在潮州繼續開」。

金石堂書店是台灣大型連鎖書店，2001年最盛時期在全台擁有100家門市，近年受到網路普及影響，許多分店陸續歇業，根據金石堂官網門市查詢，扣除已在今年10月31日結束營業的彰化光復店，目前還剩28家門市。

