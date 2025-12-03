26年都沒變！《玫瑰瞳鈴眼》男星遊覽車帶貨 馬幼興力挺發聲

朱國宏。（圖／翻攝自YouTube）





台灣男演員朱國宏（本名：朱原宏）1999年開始演出《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色蜘蛛網》、《藍色水玲瓏》、《戲說台灣》等戲劇，許久未出現在螢光幕前的他，近日被網友捕捉到在遊覽車上販售商品的畫面，昨（2）日發佈在社群上掀起熱議。

有網友在Threads發文，提到自己搭遊覽車出遊時，遇見演員朱國宏拿著麥克風在車上兜售商品：「朱國宏上來賣商品，也是我第一次遇到，最後他唱完歌，我也跟他買一罐沙棘果油，他還要拿錢退給我，我笑著說『這麼好哦！』他也笑自已說『可能昏頭了。』」

馬幼興呼籲大家力挺台灣演員。（圖／翻攝自馬幼興臉書）

馬幼興呼籲大家力挺台灣演員。（圖／翻攝自馬幼興臉書）

原PO表示，朱國宏在遊覽車上與遊客開心對唱，是一名低調不高傲的藝人，呼籲大家有遇到可以捧場：「大家生活都不容易，如果有出去遊玩，在車上遇到阿宏的大大們可以捧場他們商品喔。」

八點檔男星馬幼興也回覆，希望大家多支持台灣藝人：「戲劇節目就這麼多，不是每個演員都有戲拍，但是日子還是要過的，如果您支持他（她）繼續走下去，那就交官一下囉！感謝大家的支持與愛護。」

